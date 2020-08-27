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FED Yeni Stratejisini Açıkladı

27.08.2020 18:29 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Powell’ın açıkladığı strateji kapsamında ülkede tam istihdamın sağlanması ve enflasyonun yeniden sağlıklı bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor

FED Yeni Stratejisini Açıkladı

ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Jerome Powell, fiyat istikrarı ve istihdam hedeflerini tutturmak amacıyla benimsenen yeni stratejiyi açıkladı. Bu kapsamda ABD’de tam istihdamın sağlanması ve enflasyonun yeniden sağlıklı bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

FED Başkanı Jerome Powell’ın açıkladığı ve ABD Merkez Bankası’nın politikalarını belirleyen 17 yöneticisi tarafından onaylanan yeni para politikası stratejisi kapsamında, ortalama yüzde 2 oranında bir enflasyon hedefleniyor. Yeni strateji kapsamında istihdamın maksimum seviyenin gerisinde kalmamasının sağlanması planlanıyor.

Kansas City Merkez Bankası yıllık ekonomik sempozyumunda konuşan FED Başkanı Jerome Powell, “Gözden geçirilmiş stratejimiz, özellikle düşük ve orta gelirliler açısından güçlü bir iş gücü piyasasının faydalarını yansıtıyor ve enflasyonda istenmeyen bir artış olmaksızın güçlü bir istihdam piyasasının sürdürülebilir olabileceğini gösteriyor” dedi.

Jerome Powell’ın FED’in yeni stratejisini açıkladığı bu etkinlik normalde Wyoming eyaletinin kar turizmiyle bilinen Jackson Hole kentinde yapılıyordu. Ancak bu yıl pandemi sebebiyle sanal ortamda düzenleniyor. Bu etkinliğin ve Eylül ayı ortalarında yapılacak olan politika toplantısının ardından, FED yetkililerinin ilk toplantısı ancak seçimden sonraki gün bir araya gelecek.

FED’in yeni stratejisi ne anlama geliyor?

ABD ekonomisinde derin bir krizin yaşandığı bir dönemde ve başkanlık seçimlerine az zaman kala açıklanan FED’in yeni stratejisi, ekonomide Corona virüsü salgınından önce başlayan temel değişikliklerin kabulü anlamına geliyor.

Yeni strateji aynı zamanda FED’in ekonomide zayıf bir büyüme, düşük enflasyon ve düşük faiz oranlarının bir süre daha görülmeye devam edileceği bir ortamda nasıl bir politika yürütmeyi planladığına ilişkin bir yol haritası da sunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın Corona virüsü salgını sebebiyle milyonlarca kişinin işsiz kaldığı ve 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde kampanyanın hız kazandığı bir dönemde para politikasını yönetme şeklini değiştirmesi, FED açıkça böyle bir vaatte bulunmamış olsa da, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre düşük olmasıyla sonuçlanabilir.

Jerome Powell’ın açıkladığı yeni strateji, FED’in daha yüksek seviyede bir enflasyonu kabul etmeye hazır olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Bu da otomobil kredisi ve konut kredisinde uygulanan faiz oranlarının önümüzdeki yıllarda düşük kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.

ABD Merkez Bankası’nın stratejisini gözden geçirme süreci yaklaşık 2 yıl önce başlamış, kamuya açık oturumlar ve araştırma süreçlerinde para politikasının düşük faiz oranlarının olduğu bir ortama nasıl uyum sağlayacağı incelenmişti.

Perşembe günkü toplantıda, FED’in her beş yılda bir politikasını gözden geçirebileceği belirtildi.

ABD Merkez Bankası 2012 yılından bu yana enflasyon hedefini tutturamıyor. Bazı ekonomistler, faiz oranlarını enflasyonda meydana gelebilecek artışı önlemek amacıyla yükseltmenin iş gücü piyasasındaki kazanımları ortadan kaldırabileceğini savunuyor.

Wall Street yükselişle güne başladı

Jerome Powell’ın yeni stratejiyi açıklamasıyla birlikte, ABD borsaları güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi 52.15 puan yükseldi. S&P endeksi de 6.41 puanlık bir yükselişle açıldı. NASDAQ endeksi de güne 23 puan yükselişle başladı

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