’Fedai eylem’ haberlerine Başsavcılıktan açıklama

’Tekirdağ hapishanesinde tecride karşı açlık grevinde olan Zülküf Gezen’nin fedai eylemi gerçekleştirerek öldüğü’ şeklinde haberlere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında ‘Tekirdağ hapishanesinde tecride karşı açlık grevinde olan Zülküf Gezen’in fedai eylemi gerçekleştirerek öldüğü’ şeklinde gerçeğe aykırı haberler çıkması nedeniyle kamuoyunun doğru olarak aydınlatılmadı amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. 16 Mart 2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda PKK Silahlı Terör Örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen’in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek, bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İcra edilen soruşturma kapsamında banyodan gelen sesler üzerine müteveffa aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresinin haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve Cumhuriyet Savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş. Olaya tanık olan 2 hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde ‘Tecride karşı fedai eylemi’ söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

