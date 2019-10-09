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Fedai Varan’ın avukatı: “Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı”

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın avukatı, “Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır.

Eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın avukatı, “Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” dedi.
Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Katil zanlısı Fedai Varan’ın hazır bulunduğu duruşmada söz alan avukatı Ersan Ersoy, “Bütün kadınların acısını paylaşıyorum. Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Sanığın sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı” ifadelerini kullandı.
Hakim, duruşmadan fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada paylaşım yapanları uyardı ve yasal işlem başlatacağını söyledi.

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