Fedakar anne her ilmeği oğlu için atıyor

Antalya’da yaşayan ev hanımı Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 5 yaşındaki oğlu Mehmet Emir’i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor. Evdeki bir odayı hastane odasına çeviren ve oğlunu kendi imkanlarıyla ayağa kaldırmayı başaran anne Koptur’un verilecek destekle en büyük hayali ise oğlunun koşarak kendisine sarılması.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı 3 çocuk annesi Özge Koptur’un şu an 5 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Koptur’a 5 aylıkken Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Hastalığı duyduğunda büyük üzüntü yaşayan anne Koptur,‘doktorların çok iyi tedavi uygularsanız Emir yürüyebilir’ sözüyle harekete geçti. Emir’e verilen engelli bakım maaşı ve evde yapıp sattığı el işi ürünlerle hayata tutunmaya çalışan anne Koptur, oğlunu yürütebilmek için deyim yerindeyse saçını süpürge yaptı. Çocuğuyla yakın ilgilenmek için başka bir işte çalışamayan Koptur, evde el işi çanta, kazak,patik çeşitli süs eşyaları örmeye başladı. Koptur, oğluna daha iyi imkan sunabilmek için gece yarılarına kadar örgü örmeye devam etti. Evinin bir odasını Emir’in yürümesini sağlayacak araçlarla donatmayı başaran anne Özge Koptur, attığı her ilmeğin oğlunun adımı gibi olduğuna dikkat çekti. Anne Özge Koptur, eğitim hayatından geri kalmasını istemediği oğlunu her gün okula, 3 tekerli sepetli bisikletiyle götürüp, getiriyor. Bugüne kadar ayaklarından 10 kez ameliyat geçiren, fizik tedavinin ardından yürüteç yardımıyla yürümeye başlayan küçük Emir’in annesinin en büyük hedefi ise oğlunun iyileşip koşarak kendisine sarılması. Yürüyüp futbol oynamak isteyen Emir’in hayali ise Antalyasporlu futbolcularla tanışabilmek.