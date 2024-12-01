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  4. Fedakar babanın çarpıcı videosu sosyal medyada viral oldu! Herkes bu videoyu konuşuyor, tek bir isteği var

Fedakar babanın çarpıcı videosu sosyal medyada viral oldu! Herkes bu videoyu konuşuyor, tek bir isteği var

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 18:04
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İzmir'de demir doğrama ustası İbrahim Kale, üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaparak gündelik hayatın zorluklarıyla mücadele ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kale'nin iş kıyafetleriyle mutfakta yemek yaptığı anlar büyük ilgi gördü. Herkesin konuştuğu baba, işten çıkarıldığını ve yevmiyeli olarak çalıştığını ifade ederek "Sigortalı bir iş istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Fedakar babanın çarpıcı videosu sosyal medyada viral oldu! Herkes bu videoyu konuşuyor, tek bir isteği var

İzmir'de gündelik işlerde çalışan ve üç çocuğuna tek başına bakan demir doğrama ustası İbrahim Kale'nin evde evlatlarına yemek yaptığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

"BENİM BABAM BİR DAHİ BİLİYOR MUSUNUZ?"

Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Baba İbrahim Kale, yaptığı açıklamada, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

"BİRKAÇ AY SONRA İŞTEN ÇIKARILDIM"

Demir doğrama ustası olduğunu ifade eden Kale, "Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.

Kale, yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını belirterek, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini anlattı.

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"SİGORTALI BİR İŞ İSTİYORUM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

İşten sonra eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini ifade eden Kale, "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa geçmek istiyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.

Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi.

Yevmiyeyle çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

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"PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki küçük kız ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi.

Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten küçük kız, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." diye konuştu.

Uçakları çok sevdiğini anlatan küçük kız, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir yandan öğretmen de olmak istiyorum ama en çok pilot olmak istiyorum." dedi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya baba çocuklar
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