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  4. Fedakar çift, bedensel engelli çocuklarının üniversite hayali için çabalıyor

Fedakar çift, bedensel engelli çocuklarının üniversite hayali için çabalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Sakarya'da 21 yıldır bedensel engelli üç çocuğuna gözü gibi bakan İhsan ve Yektane Güneş, evlatlarının üniversite sıralarında oturduğu günleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyor - Baba Güneş: - "Hanımla bütün hayatımızı çocuklarımıza adadık. Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar, inşallah başarılı olurlar"

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bedensel engelli 3 evladına 21 yıldır gözü gibi bakan İhsan (58) ve Yektane Güneş (64) çifti, fedakarlıkarıyla herkese örnek oluyorlar.

Bedensel engelli 3 çocuğu dünyaya gelen Güneş ailesi, ikizleri Buse ve Beyza (22) ile oğulları Furkan Güneş'i (20) zorluklar içinde büyüttü.

Evlatlarını haftada bir kez 35 kilometre mesafedeki Erenler Özel Sakarya Gelişim Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek fizik tedavi almalarını sağlayan çift, şu sıralar üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının iyi bir fakültede eğitim almaları içi çabalıyor.

Anne Yektane Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 3 engelli çocuğuna bakmak için çok zorluklar çektiğini, hayatlarını adeta evlatlarına adadıklarını söyledi.

Eşinin işini bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Güneş, "Allah devletimizden razı olsun. Bakım ücreti de olsa yardımda bulunuyorlar. Bu yardımları yaptığı için teşekkür ediyorum. Yardım olmasa gerçekten çok zorluk çekerdik. Yiyecek ekmek bile bulamıyordum çünkü çalışamıyordum. Herhangi bir gelirimiz yoktu." dedi.

- Çocukları için işini bırakmak zorunda kaldı

Baba Güneş de çocukları ortaokul çağına geldiğinde işi bırakmak zorunda kaldığını dile getirerek, devletin vermiş olduğu imkanlar sayesinde evi geçindirmeye çalıştığını anlattı.

Çocukların haftada bir gün rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi gördüğünü aktaran Güneş, "Sabahları çocukları tek tek giydirip götürüyorum. Çocuklar orada fizik tedavisi olurken ben de onları bekliyorum, sonra evimize geliyoruz. Hanımla bütün hayatımızı çocuklarımıza adadık. Şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar, inşallah başarılı olurlar." diye konuştu.

- "En büyük şansım anne ve babam"

Bedensel engelli Beyza Güneş de hayattaki en büyük şansının anne ve babası olduğunu ifade ederek, "Eğer bugün 'Babacığım benim şu ihtiyacım var, anne benim bir sıkıntım var.' diyebiliyorsam bu onların sayesinde oluyor. Derdimi ve sıkıntılarımı paylaşabiliyorsam bizleri şu noktaya getiren anne ve babamın sayesinde oldu. Okumam da fiziksel eğitimimiz de hepsi onların sayesinde oldu. Çok şükür hep bizlere destek oldular ve hayatlarını bizlere adadılar." şeklinde konuştu.

Özel Sakarya Gelişim Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Necmiye Erdem ise amaçlarının sadece eğitim vermek değil, evlerine gelip çocuklarla görüşmek, onlara maddi ve manevi destekte bulunmak olduğunu vurguladı.

Ailenin engelli çocuklarıyla hayatlarını sürdürmeye çalıştığını, büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdem, "Biz de bunu tabii ki takdir ediyoruz. Bir anne ve baba bunu yapmak zorundadır, kendilerinin görevidir ama maalesef bazı aileleri gördüğümüzde bunları yapmıyorlar, bu da bizleri çok üzüyor. Bizler elimizden geldiğince bu gibi ailelere yardımcı olmaya, her konuda destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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