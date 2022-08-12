EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Fedakar eş anlamlısı nedir? Fedakarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Fedakar eş anlamlısı nedir? Fedakarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

12.08.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fedakar kelimesi yazışmalarımızda ya da karşılıklı diyaloglarımızda sık sık kullandığımız bir kelimedir. İnsanlar için kullanılan bu kelime zihnimizde pozitif bir imaj oluşturur. Fedakar kimseler sevilen, takdir gören kişilerdir. Böyle pozitif anlamlı ve sık kullanılan bu kelimenin eş anlamlısının olması da bize anlatım kolaylığı sağlayacaktır. Fedakar eş anlamlısı nedir? Fedakarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Karşımıza ilk defa çıkan ya da kullandığımız ama anlamına tam hakim olamadığımız kelimeler bizim için merak konusu olmaktadır. Bu kelimelerin anlamlarını web ortamında ya da sözlüklerde rastlamak mümkündür. Dilimize yerleşmiş fedakar kelimesi de böyle sıkça aranan kelimelerdendir. Konuşmalarımızda fazlaca yer verdiğimiz bu kelimenin eş anlamlısı olması anlatımımıza çeşitlilik katacaktır, konuşmalarımızı zenginleştirecektir.

Fedakar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fedakar eş anlamlısı bulunan kelimelerdendir. Fedakar kelimesi dilimize etkileşim yoluyla geçmiş kelimelerdendir. Arapça’dan dilimize gelmiş ve dilimize iyice yerleşip herkesin kullandığı bir kelime olmuştur. Kelimenin Türkçe’de ki karşılığı; kendisini ve ya sahip olduğu bir şeyi bir başkası için feda etmekten kaçınmayan kişi olarak yer almaktadır. Fedakar kelimesi cümlelerimizde çok yer alan bir kelime olduğundan fedakarın eş anlamlısı da bizim işimizi kullanım açısından daha kolaylaştıracaktır. Fedakar kelimesinin eş anlamı ise özverili sözcüğüdür. Fedakar sözcüğünü kullandığımız her cümlede özverili sözcüğünü kullanabiliriz ve bu anlatım bozukluğuna neden olmaz. Anlatımlarımızı zenginleştirmek için bize özverili kelimesi yardımcı olur.

Fedakarın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Fedakar kelimesinin eş anlamlısı özverili kelimesi ile farklı cümleler kurmak mümkündür. Özverili kelimesi ile örnek cümleler şöyle olabilir:
Annem çok özverili olduğu için herkesçe takdir görür.
Arkadaşlar arasında özverili davranmak arkadaşlığın olmazsa olmazıdır.
Babası Arda’ya karşı çok özverili davranıyordu.
Bu kurduğumuz örnek cümlelerde özverili kelimesi yerine fedakar sözcüğünü kullandığımızda cümlelerimizde anlatım farklılığı oluşmaz. Bu iki kelimeyi birbirlerinin yerine kullanabiliriz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Okul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözlerOkul kaydında bağış ile ilgili dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

DGS Açıköğretim taban puanları 2022!

DGS Açıköğretim taban puanları 2022!

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

İlginizi Çekebilir

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.