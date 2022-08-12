Fedakar eş anlamlısı nedir? Fedakarın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Karşımıza ilk defa çıkan ya da kullandığımız ama anlamına tam hakim olamadığımız kelimeler bizim için merak konusu olmaktadır. Bu kelimelerin anlamlarını web ortamında ya da sözlüklerde rastlamak mümkündür. Dilimize yerleşmiş fedakar kelimesi de böyle sıkça aranan kelimelerdendir. Konuşmalarımızda fazlaca yer verdiğimiz bu kelimenin eş anlamlısı olması anlatımımıza çeşitlilik katacaktır, konuşmalarımızı zenginleştirecektir.

Fedakar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fedakar eş anlamlısı bulunan kelimelerdendir. Fedakar kelimesi dilimize etkileşim yoluyla geçmiş kelimelerdendir. Arapça’dan dilimize gelmiş ve dilimize iyice yerleşip herkesin kullandığı bir kelime olmuştur. Kelimenin Türkçe’de ki karşılığı; kendisini ve ya sahip olduğu bir şeyi bir başkası için feda etmekten kaçınmayan kişi olarak yer almaktadır. Fedakar kelimesi cümlelerimizde çok yer alan bir kelime olduğundan fedakarın eş anlamlısı da bizim işimizi kullanım açısından daha kolaylaştıracaktır. Fedakar kelimesinin eş anlamı ise özverili sözcüğüdür. Fedakar sözcüğünü kullandığımız her cümlede özverili sözcüğünü kullanabiliriz ve bu anlatım bozukluğuna neden olmaz. Anlatımlarımızı zenginleştirmek için bize özverili kelimesi yardımcı olur.

Fedakarın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Fedakar kelimesinin eş anlamlısı özverili kelimesi ile farklı cümleler kurmak mümkündür. Özverili kelimesi ile örnek cümleler şöyle olabilir:

Annem çok özverili olduğu için herkesçe takdir görür.

Arkadaşlar arasında özverili davranmak arkadaşlığın olmazsa olmazıdır.

Babası Arda’ya karşı çok özverili davranıyordu.

Bu kurduğumuz örnek cümlelerde özverili kelimesi yerine fedakar sözcüğünü kullandığımızda cümlelerimizde anlatım farklılığı oluşmaz. Bu iki kelimeyi birbirlerinin yerine kullanabiliriz.



