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  4. Fedakar koca 5 yıldır felçli eşinin ayağa kalkması için çabalıyor

Fedakar koca 5 yıldır felçli eşinin ayağa kalkması için çabalıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkum kalan ve fizik tedavi gören 48 yaşındaki kadın, onun için iş yerini kapatan eşinin yoğun çabasıyla 5 yıl sonra kolunu ve bacağını hareket ettirmeyi başardı - Yavaş yavaş hayata tutunmaya başlayan Helime Yılmaz, en çok da bu süreçte yanından bir an olsun ayrılmayan eşini mutlu etti - Mehmet Yılmaz: - "İş yerimi eşim için kapattım. İyi ki de kapatmışım çünkü onu kimselere bırakamazdım. O benim için her şeyden çok değerli. İnşallah son nefesime kadar onu ayağa kaldıracağım"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde felç olan eşine bakmak için iş yerini kapatan Mehmet Yılmaz, fizik tedavi gören hayat arkadaşının yeniden ayağa kalkabilmesi için 5 yıldır örnek bir mücadele sergiliyor.

Secaattin Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Helime Yılmaz, 2015 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu felç oldu. Konuşamayan ve yatağa mahkum yaşayan Yılmaz, eşi Mehmet Yılmaz'ın yoğun çabasıyla kolunu ve bacağını hareket ettirmeyi başardı.

Yavaş yavaş hayata tutunmaya başlayan Yılmaz, en çok da bu süreçte yanından bir an olsun ayrılmayan eşini mutlu etti.

Hastalanan eşinin bakımı için ilçedeki ayakkabı tamir atölyesini kapatan Mehmet Yılmaz, "çocuklar annelerinin yokluğunu aramasın" diye ütüden yemeğe, çamaşırdan temizliğe kadar bütün ev işlerini üstlendi.

Gün boyu eşinin yanından ayrılmayan Yılmaz, çocuklarını okula gönderdikten sonra eşine fizyoterapist tarafından önerilen hareketleri yaptırıyor. Yavaş yavaş hareket etmeye başlayan Helime Yılmaz, kendisi için yoğun çaba gösteren kocasının yüzünü güldürdü.

- "Şimdi sıra bendeydi"

Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yıl önce kaçarak evlendiği eşine büyük sevgi duyduğunu söyledi.

Bu süreçte eşinin yanından hiç ayrılmadığını dile getiren Yılmaz, "Hastanede 14 ay zamanımız geçti, orada tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Zor bir dönem geçiriyordum ama hiç umutsuz olmadım. Geçimimizi yıllarca mesleğim olan ayakkabı tamirciliğinde sağlıyordum fakat eşimin rahatsızlığı nedeniyle iş yerini kapattım. Öncesinde bir yumurta pişirmişliğim yoktu. Eşim için hayata sımsıkı sarıldım yemeğimi, ütümü, çamaşırımı kendim yaptım. Bugüne kadar bana ve çocuklarımıza hep o baktı. Şimdi sıra bendeydi, onun bana ihtiyacı vardı. 'Benim görevim' dedim hayatı sırtladım." diye konuştu.

- "Son nefesime kadar onu ayağa kaldıracağım"

Eşinin ilk başta kendilerini de tanımadığını dile getiren Yılmaz, onunla konuşarak ve fotoğraflar göstererek hafızasının yerine gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Hayat arkadaşının iyileşmesi için çok çabaladığını anlatan Yılmaz, "Hasta oldu diye onu bırakmak aklımın ucundan dahi geçmedi. Bu hastalık Allah'tan geldi. 'Çaremiz yok, bu bir imtihan' dedim. Şükür şu anda çok iyi ve daha da iyi olacak. İş yerimi eşim için kapattım. İyi ki de kapatmışım çünkü onu kimselere bırakamazdım. O benim için her şeyden çok değerli. İnşallah son nefesime kadar onu ayağa kaldıracağım." ifadelerini kullandı.

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Demirci Felçi eşinin eli ayağı oldu Helime Yılmaz Manisa Mehmet Yılmaz

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