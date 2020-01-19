Fedakar koca 5 yıldır felçli eşinin ayağa kalkması için çabalıyor

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde felç olan eşine bakmak için iş yerini kapatan Mehmet Yılmaz, fizik tedavi gören hayat arkadaşının yeniden ayağa kalkabilmesi için 5 yıldır örnek bir mücadele sergiliyor.

Secaattin Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Helime Yılmaz, 2015 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu felç oldu. Konuşamayan ve yatağa mahkum yaşayan Yılmaz, eşi Mehmet Yılmaz'ın yoğun çabasıyla kolunu ve bacağını hareket ettirmeyi başardı.

Yavaş yavaş hayata tutunmaya başlayan Yılmaz, en çok da bu süreçte yanından bir an olsun ayrılmayan eşini mutlu etti.

Hastalanan eşinin bakımı için ilçedeki ayakkabı tamir atölyesini kapatan Mehmet Yılmaz, "çocuklar annelerinin yokluğunu aramasın" diye ütüden yemeğe, çamaşırdan temizliğe kadar bütün ev işlerini üstlendi.

Gün boyu eşinin yanından ayrılmayan Yılmaz, çocuklarını okula gönderdikten sonra eşine fizyoterapist tarafından önerilen hareketleri yaptırıyor. Yavaş yavaş hareket etmeye başlayan Helime Yılmaz, kendisi için yoğun çaba gösteren kocasının yüzünü güldürdü.