Fedakar köy öğretmenleri okulları yeni döneme hazırladı

MUŞ/BİTLİS (AA) - İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş ve Bitlis'te, fedakar köy öğretmenleri, görev yaptıkları okulların duvarlarını boyadı, kapı, pencere ve sınıfları temizleyerek yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdi. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Alazlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan 20 öğretmen, okulun içini boyadı, kapı, pencere ve sınıfları temizledi. Okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencilerin daha hijyenik ortamda eğitim görmeleri için okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Okuldaki çalışmaları inceleyen Korkut Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 60 okul, 8 bin öğrenci ve 450 öğretmenle 17 Eylül'de eğitime başlayacaklarını söyledi. Eğitim öğretime başlamadan önce okullarda bakım onarım yaptıklarını anlatan Budak, şöyle devam etti: "Geçen yıl bu okullarımızın 32'sini bakım onarımdan geçirmiştik. Geri kalan kısmını bu yıl devletimizin gönderdiği ödenekle yüklenici firmalara ihale etmiş bulunmaktayız. Bazı okullarımızda zaman daralması nedeniyle yetişememe gibi durumlar var. Öğretmen ve okul idarecilerimiz bize yardımcı olacaklarını söyledi. Biz de gerekli malzemeleri temin ettik. Şu anda okullarını temizleyip boya yapıyorlar. Göstermiş oldukları bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."

- "Öğretmen her zaman rol model olmalıdır" Okul Müdürü Gaffar Tekin de öğretmenlerle okulu yeni döneme hazırlamak için ellerinden geldiğince çaba göstererek öğrencilere daha hijyenik bir ortam hazırladıklarını dile getirdi. Okuldaki öğretmenlerin Türkiye'nin farklı illerinden geldiğini vurgulayan Tekin, "Hepsi kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Milli eğitimin bir ailesi olarak bütün öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Burada 20 öğretmen görev yapıyor. Sınıfları boyayarak kapı ve pencereleri sildik, sıraları düzelttik." dedi. Okul Müdür Yardımcısı Kadriye İmre ise Afyonkarahisarlı olduğunu ve 2 yıldır Muş'ta görev yaptığını belirterek "Eğitim öğretim yılı başlamadan önce bütün öğretmen arkadaşlarla okulumuzun temizliğini yapıyoruz. Bir öğretmen her zaman rol model olmalıdır. Biz okulumuzun temizliğini yaptık. Öğrencilerimize temiz bir eğitim öğretim ortamı hazırladık. Öğrencilerimizi güzel bir yıl bekliyor." diye konuştu. Öğretmen Selin Küçükdemir de İstanbullu olduğunu ve 4 yıl önce okula atandığını anlattı. İstanbul'a göre Muş'taki hayatın daha farklı olduğunu ifade eden Küçükdemir, şunları söyledi:

"Öğrencilerle burada daha iç içeyiz. Okul bizim için evimiz gibi. Öğretmenlik sadece derslere girip çıkmak değil okulu da temizleyerek öğrencilerimize hazırlıyoruz. Öğretmenlik mesleği özveri isteyen bir meslek. Gönüllü olmanız lazım. Burada okulumuzun badanası yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli tedbirleri aldı ancak öğretmenler olarak biz de yardım ettik. Burada ilk defa badana yaptım. Onun yanında masa, sıra ve pencereleri silerek okulu hazır hale getirdik." Öğretmenlerden Neziha Türk ise öğrencilerle ilgili tüm konularla ilgilenmeleri gerektiğine işaret ederek "Öğretmenlik yeri geldiğinde öğrencinin annesi yeri geldiğinde babası olabilmek ve onların duygularına hitap edebilmektir. Daha iyi bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz." dedi. - Okulu köydeki gençlerle temizledi Bitlis merkeze 50 kilometre mesafedeki Alaniçi Köyü İlkokulu öğretmeni Serkan Ceylan, köydeki gençlerle boya ve temizlik yaparak okulu eğitime hazır hale getirdi. Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettiği malzemelerle okuldaki derslikleri boyayarak kapı ve pencerelerini temizledi, yerleri köpüklü su ile yıkadı. Ceylan ve gençler, öğrencilerin daha hijyenik ortamda eğitim görmeleri için özveriyle okulu 2018-2019 eğitim öğretim dönemine hazırladı. Bitlis-Baykan karayolundaki 2 bin 710 rakımlı Kalems Dağı eteğinde bulunan okul, yeni eğitim yılında öğrencilerin ders başı yapmasını bekliyor.