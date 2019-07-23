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Fedakar öğretmenler okulu boyayıp tatile çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Güroymak ilçesindeki Özkavak İlkokulunda görev yapan öğretmenler, yeni eğitim yılı öncesi okulun duvarlarını ve bahçesindeki bankları boyayıp süsledikten sonra tatile çıktı - Sınıf öğretmeni Filiz Vural: - "Öğretmenlik sadece ders anlatmak demek değil. Çocukların yüreğine dokunmak, onları anlayabilmek gerekiyor"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 öğretmen, görev yaptıkları okulun duvarlarını ve bahçedeki bankları boyayıp süsledikten sonra tatile çıktı.

İlçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Özkavak İlkokulunda görevli öğretmenler, seminer sürecinin ardından 9 derslikli okulun duvarlarını çiçek ve çizgi film karakterleriyle süsledi.

Bahçedeki bankları da boyayan öğretmenler, okulu yeni eğitim yılına hazır hale getirdikten sonra tatile çıktı.

Okul Müdürü Mehmet Öner, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin her yıl okulun eksiklerini gidermek için seferber olduğunu söyledi.

Öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim almasını amaçladıklarını ifade eden Öner, çalışmaların ardından okul binası ve sınıfların estetik bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

Okulun eğitim yılına hazır olması için öğretmenlerle tüm çabayı gösterdiklerini aktaran Öner, köylülerin de yapılan çalışmaları görünce sevindiğini ve öğretmenleri takdir ettiğini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Filiz Vural da çocuklara daha iyi ortamlarda eğitim vermek için öğretmen arkadaşlarıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Okulun daha güzel bir görünüme kavuşması için öğretmen arkadaşlarıyla çalışma yaptıklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik sadece ders anlatmak demek değil. Çocukların yüreğine dokunmak, onları anlayabilmek gerekiyor. Öğrencilik yıllarımızda okullarda sınırlı imkanlarla eğitim ve öğretim gerçekleştiriliyordu. Aynı durumları bu çocukların yaşamasını istemedik. Bunun için kolları sıvadık, kendi imkanlarımızla okulu boyamaya çalıştık. Öğrencilerin yüzlerindeki o tebessümü görmek bile yetiyor. Elimizden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz."

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Güroymak köy okulu öğretmenler tadilat

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