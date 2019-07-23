Fedakar öğretmenler okulu boyayıp tatile çıktı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 12 öğretmen, görev yaptıkları okulun duvarlarını ve bahçedeki bankları boyayıp süsledikten sonra tatile çıktı.

İlçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Özkavak İlkokulunda görevli öğretmenler, seminer sürecinin ardından 9 derslikli okulun duvarlarını çiçek ve çizgi film karakterleriyle süsledi.

Bahçedeki bankları da boyayan öğretmenler, okulu yeni eğitim yılına hazır hale getirdikten sonra tatile çıktı.

Okul Müdürü Mehmet Öner, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin her yıl okulun eksiklerini gidermek için seferber olduğunu söyledi.

Öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim almasını amaçladıklarını ifade eden Öner, çalışmaların ardından okul binası ve sınıfların estetik bir görünüme kavuştuğunu aktardı.

Okulun eğitim yılına hazır olması için öğretmenlerle tüm çabayı gösterdiklerini aktaran Öner, köylülerin de yapılan çalışmaları görünce sevindiğini ve öğretmenleri takdir ettiğini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Filiz Vural da çocuklara daha iyi ortamlarda eğitim vermek için öğretmen arkadaşlarıyla yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.