Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim yılına hazırladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki okulun idareci ve öğretmenleri, temizlik yaparak okulu yeni eğitim yılına hazırladı.

Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokulunda görev yapan 7 öğretmen, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için vatandaşların da desteğiyle okulda temizlik çalışması başlattı.

Fedakar öğretmenler, dış kaplaması, kapı ve pencereleri Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğünce değiştirilen okulun, kapı ve pencerelerini silerek derslikleri ve koridorları yıkadı.

Benekli Ortaokulu Müdürü Umut Karacar, yaptığı açıklamada, yaptıkları temizlik çalışmasıyla okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını belirtti.

Karacar, "Okulumuzun dış cephe giydirmesi, camları ve kapıları değiştirildi. Tadilattan dolayı oluşan kir ve tozu temizlemek için öğretmenlerimizle temizlik çalışması başlattık. Çocuklarımıza daha sağlıklı, temiz ve nezih bir ortamda eğitim verebilmek adına temizlik yaptık. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.