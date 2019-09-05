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Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim yılına hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokulunda idareci ve öğretmenler, vatandaşların da desteğiyle temizlik çalışması yaparak okulu yeni eğitim yılına hazırladı - Okul müdürü Umut Karacar: - "Tadilattan dolayı oluşan kir ve tozu temizlemek için öğretmenlerimizle temizlik çalışması başlattık. Çocuklarımıza daha sağlıklı, temiz ve nezih bir ortamda eğitim verebilmek adına temizlik yaptık"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki okulun idareci ve öğretmenleri, temizlik yaparak okulu yeni eğitim yılına hazırladı.

Tatvan ilçesine bağlı Benekli Köyü Ortaokulunda görev yapan 7 öğretmen, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için vatandaşların da desteğiyle okulda temizlik çalışması başlattı.

Fedakar öğretmenler, dış kaplaması, kapı ve pencereleri Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğünce değiştirilen okulun, kapı ve pencerelerini silerek derslikleri ve koridorları yıkadı.

Benekli Ortaokulu Müdürü Umut Karacar, yaptığı açıklamada, yaptıkları temizlik çalışmasıyla okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını belirtti.

Karacar, "Okulumuzun dış cephe giydirmesi, camları ve kapıları değiştirildi. Tadilattan dolayı oluşan kir ve tozu temizlemek için öğretmenlerimizle temizlik çalışması başlattık. Çocuklarımıza daha sağlıklı, temiz ve nezih bir ortamda eğitim verebilmek adına temizlik yaptık. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Okulun müzik öğretmeni Hiranur Tarhan da okulların açılmasına sayılı günler kala temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Camları sildik, yerleri süpürüp temizledik. Öğrencilerimiz geldiğinde pırıl pırıl bir okulla karşılaşacak. Dört gözle eğitim öğretimi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İngilizce öğretmeni Feyza Karakaş ise çocukların daha temiz ve düzenli sınıf ortamında ders işlemeleri için okulun tadilattan geçirildiğini, temizlik çalışmasıyla öğrencilere güzel ve daha temiz bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

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Benekli Köyü Ortaokulu Bitlis öğretmen Tatvan temizlik

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