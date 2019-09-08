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Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim yılına hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Oymakalı İlkokulu'nda idareci ve öğretmenler, tadilat çalışması yaparak okulu yeni eğitim yılına hazır hale getirdi - Öğretmen Kübra Küçüker: - "Öğretmenlik sadece sınıfa girip, tahtada bir şeyler anlatmak değil. Öğrenciler için fedakarlık yapmak gerekir"

Van Özalp ilçesine bağlı Oymakalı İlkokulu'ndaki idareci ve öğretmenler, tadilat çalışması yaparak okullarını yeni eğitim yılına hazır hale getirdi.

Oymakalı İlkokulu'nda görev yapan 21 öğretmen, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için okulu boyadı, sıra ve pencereleri temizledi.

Fedakar öğretmenler derslikleri ve koridorları da yıkayarak okulu, yeni eğitim ve öğretime hazırladı.

Okul Müdürü Ferhat İnan, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin okulun tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Öğretmenlerin okulun tadilatı için seferber olduğunu anlatan İnan, "Okulumuzun tadilat ihtiyacı vardı. Bu nedenle boya, temizlik yaptık, sıralarımızı zımparayla temizledik. İki haftadır okulumuzun eksiklerini gideriyoruz. Okulumuz yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır." dedi.

İngilizce Öğretmeni Kübra Küçüker de öğrencilere temiz ve güzel bir ortamda hizmet etmek istediklerini belirterek, "Öğretmenlik gönülden yapılan, fedakarlık isteyen bir meslek. Öğrencilerimizin kalplerine dokunursak daha iyi eğitim verebileceğimizi düşünüyorum. Öğretmenlik sadece sınıfa girip, tahtada bir şeyler anlatmak değil. Öğrenciler için fedakarlık yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.

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