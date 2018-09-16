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Fedakar öğretmenler okulu yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy köyünde öğretmenler, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okullarına tadilat yaptı - Köy Muhtarı Fevzi Yılmaz: "Hiçbir köye böyle öğretmenler nasip olmaz. Öğretmenlerimiz okulumuza çok önem veriyorlar"

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy köyünde yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Başköy İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, okullarının tadilatını yaptı.

Öğretmenler tadilat, tamirat ve boya işlerini yaparak okulu 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Okul Müdürü Özer Kaymak, Türkçe öğretmeni Adem Ceylan ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldıkları malzemelerle 10 gün boyunca gece gündüz demeden çalışarak okullarını baştan sona yeniledi.

Köy Muhtarı Fevzi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin köydeki çocukların en iyi şekilde eğitim almaları için tüm fedakarlığı yaptığını söyledi.

Öğretmenler sayesinde okulun yenilendiğini ifade eden Yılmaz, "Biz öğretmenlerimizden çok memnunuz, Allah onlardan razı olsun. Hiçbir köye böyle öğretmenler nasip olmaz. Öğretmenlerimiz okulumuza çok önem veriyorlar. Birer işçi gibi çalışarak okulumuzun tadilat, tamirat ve boyasını yaptılar. Bizler de köy halkı olarak her zaman onların yanında ve destekçisi olacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Okul öğretmen Sarıkamış tadilat

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