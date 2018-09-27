Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Ekonomideki zorlu süreç atlatılana kadar, işçiler çarkları döndürmeye devam etmeli, işverenler işçisine sahip çıkmalıdır. Bugüne kadar fedakarlığı biz işçiler yaptık. Fedakarlık sırası işverenlere geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, yazılı açıklamasında, döviz fiyatlarındaki artışa paralel son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı iş yerlerinde işten çıkarmaların yaşandığını belirtti.

Özellikle metal sektöründe hammadde ve diğer giderlerden kesinti yapamayan işverenlerin işçi çıkarmak için fırsat kollama eğiliminde olduğunu aktaran Değirmenci, şöyle devam etti:

"Ekonomik istikrarın en üst seviyede olduğu dönemlerde işçilerin ciddi fedakarlıkları ve azmiyle büyük kazançlar elde eden işverenler, bugün bu işçileri işten çıkarmak için hesaplar yapmaktadır. Bu dönem, kar elde etme değil ayakta kalma dönemidir. En azından ekonomideki zorlu süreç atlatılana kadar, işçiler çarkları döndürmeye devam etmeli, işverenler işçisine sahip çıkmalıdır. Bugüne kadar fedakarlığı biz işçiler yaptık. Fedakarlık sırası işverenlere geçmiştir."

Değirmenci, her ekonomik sıkıntıda işverenlerin gözünü işçiye diktiğine işaret ederek "Bu zor günlerde, işçi çıkarmak akıllıca bir çözüm olmadığı gibi, bu sıkıntılı günleri daha fazla körükleyecek, çalışma barışını bozacak bir hamledir. Gün daha fazla üretim, daha fazla çalışma ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynayan işçiye sahip çıkma günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

