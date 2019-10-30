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FED’den 2019’un Üçüncü Faiz İndirimi 

30.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) 2019’da üçüncü kez faiz indirimine gitti. FED’in bu beklenen adımının amacı küresel ticaret savaşının gölgesindeki ABD ekonomisinin resesyona girmesini önlemek

FED’den 2019’un Üçüncü Faiz İndirimi 

ABD Merkez Bankası (FED) 2019’da üçüncü kez faiz indirimine gitti. FED’in bu beklenen adımının amacı küresel ticaret savaşının gölgesindeki ABD ekonomisinin resesyona girmesini önlemek.

FED, yüzde 0,25’lik düşüşle faiz oranını %1,50 ila %1,75 hedef aralığına çekti.

FED’den yapılan açıklamada ekonomik görünüm konusunda gelecek bilgilerin etkisinin gözlemleneceği belirtildi.

FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında faiz indiriminin ABD ekonomisine tampon olmak için yapıldığını ancak durumun kötüye gitmesi halinde bir kez daha faiz indirimine gidilmesi olasılığının düşük olduğunu söyledi.

FED bu yıl yaptığı bu üçüncü faiz indirimiyle 2018’de yaptığı dört faiz artışından birini daha geri çekmiş oldu.

Powell, “Bu adımı ABD ekonomisinin küresel gelişmeler karşısındaki gücünü korumak ve mevcut risklere karşı güvence oluşturması için attık” dedi.

Powell, para politikalarının iyi durumda olduğunu ve uygun durumunu sürdürmesi olasılığının da yüksek olduğunu kaydetti.

Powell tarafından yapılan açıklama FED’in bundan sonra yapılacak yılın son toplantısında faiz indirimi yapması beklentisini azalttı.

Kendisine hangi durumda yeni bir teşvik adımı atılması kararı alınabileceği sorulduğunda Powell, verileri yeniden gözden geçirmelerine neden olacak gelişmeler yaşanması halinde duruma uygun yanıtı vereceklerini söyledi.

Küresel ticarette yaşanan gelişmeleri ve Brexit’i iş yatırımlarını ve üretimi olumsuz etkileyen faktörler arasında gösteren Powell “Ancak bütüne bakıldığında ekonominin bu yıl esen rüzgarlar karşısında dayanıklı olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.

Powell Çin’le bir ticaret anlaşmasının mümkün olduğu işaretlerine ve anlaşmasız Brexit olasılığının azalmasına dikkati çekerek, küresel düzeydeki risklerin tamamen sona ermese de durulduğuna vurgu yaptı.

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