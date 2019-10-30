FED’den 2019’un Üçüncü Faiz İndirimi 

ABD Merkez Bankası (FED) 2019’da üçüncü kez faiz indirimine gitti. FED’in bu beklenen adımının amacı küresel ticaret savaşının gölgesindeki ABD ekonomisinin resesyona girmesini önlemek.

FED, yüzde 0,25’lik düşüşle faiz oranını %1,50 ila %1,75 hedef aralığına çekti.

FED’den yapılan açıklamada ekonomik görünüm konusunda gelecek bilgilerin etkisinin gözlemleneceği belirtildi.

FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında faiz indiriminin ABD ekonomisine tampon olmak için yapıldığını ancak durumun kötüye gitmesi halinde bir kez daha faiz indirimine gidilmesi olasılığının düşük olduğunu söyledi.

FED bu yıl yaptığı bu üçüncü faiz indirimiyle 2018’de yaptığı dört faiz artışından birini daha geri çekmiş oldu.

Powell, “Bu adımı ABD ekonomisinin küresel gelişmeler karşısındaki gücünü korumak ve mevcut risklere karşı güvence oluşturması için attık” dedi.

Powell, para politikalarının iyi durumda olduğunu ve uygun durumunu sürdürmesi olasılığının da yüksek olduğunu kaydetti.

Powell tarafından yapılan açıklama FED’in bundan sonra yapılacak yılın son toplantısında faiz indirimi yapması beklentisini azalttı.