FED’den Ekonomiye Desteği Sürdürme Sözü

ABD Merkez Bankası (FED) gelecek birkaç yılda hedef faiz oranını sıfıra yakın tutma konusundaki sözünü tekrarladı. FED bu yıl Corona virüsü salgını hız keserken ABD ekonomisinin hızlı büyümesini öngörüyor.

ABD Merkez Bankası’nın bu yılki ekonomik büyüme tahmini yüzde 6,5. Bu 1984’ten bu yana gayrisafi yurtiçi hasılada görülen en büyük yıllık sıçrama olacak. FED’in tahminine göre işsizliğin de yıl sonuna kadar yüzde 4,5’e düşmesi bekleniyor. Geçen yılın Aralık ayında yapılan büyüme tahmini yüzde 4,2; işsizlik tahmini ise yüzde 5’ti.

Enflasyon hızının ise bu yıl FED’in yüzde 2 hedefini geçerek yıl sonuna kadar yüzde 2,4’e çıkması, 2022’deyse yeniden düşmesi bekleniyor.

FED, gecelik gösterge faiz oranını yüzde 0 ile 0,25 arasında tutmaya karar verdi.

FED Başkanı Jerome Powell, federal hükümetin ve Merkez Bankası’nın agresif desteği sayesinde salgının en kötü ekonomik sonuçlarının engellenmiş olduğunu belirtti.

Powell, ekonomideki olumlu gidişin FED’in ekonomiye desteğini çekeceği anlamına gelmediğini kaydetti. ABD’de pandemi öncesine göre hala 9 milyon 500 bin istihdam eksiği var ve enflasyon FED’in hedefinin altında seyrediyor.

ABD borsaları dalgalı bir günün ardından kapanışta yükseldi. Bunda Powell’ın Merkez Bankası’nın 120 milyar dolarlık aylık tahvil alımını durdurmak için çok erken olduğu şeklindeki yorumları etkili oldu.

