FED’den Faizi Sabit Tutma Kararı

Merkez Bankası’nın politika faiz oranı salgının başladığı bir yıl öncesinden bu yana sıfır seviyesine yakın tutuluyor. Amaç kredi faizlerinin düşük kalması, böylece borçlanma ve harcamanın teşvik edilmesi.

Çarşamba günü yayınladığı açıklamada FED, ekonominin ve iş piyasasının geliştiğini, enflasyonda artış kaydedilirken bu artışın geçici etkenlerden kaynaklandığını belirtti.

ABD Merkez Bankası FED, yüzde 0 ile 0,25 arasındaki düşük faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. Uzmanlara göre Merkez Bankası ekonomiye desteğini çekmeden önce iyileşmenin kalıcı olduğundan emin olmak istiyor.

FED Başkanı Powell, düzenlediği basın toplantısında tahvil alımı programını sonlandırma konusunda da acele etmeyeceklerini bildirdi.

ABD ekonomisinde son haftalarda istihdam, harcama ve üretim rakamlarında beklenmedik derecede güçlü artış gözlemleniyor. Uzmanlara göre Corona virüsü vakalarının azaldığı, aşılamaların arttığı ve Amerikalılar’ın devletten aldıkları doğrudan desteği harcamaya başladıkları dönemde bu kalıcı bir iyileşmenin ilk adımı olabilir.

Mart ayında neredeyse 1 milyon yeni istihdam kayıtlara geçti. Nisan ayındaysa tüketici güveni geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Büyümenin hızı ve Başkan Joe Biden’ın büyük teşvik paketi uzmanların enflasyonun artmasından endişe etmesine neden olmuştu. Keresteden bakıra ve yarı iletkenlere kadar hammadde ve parçaların fiyatları, talebin tedarikçi ve nakliyecilerin yetişme kabiliyetini geride bırakması nedeniyle aniden yükselmişti.

Bazı şirketler geçtiğimiz günlerde, daha pahalı tedarik maliyetlerini dengelemek için fiyatları arttırmayı planladıklarını bildirdi. Bunlar arasında tüketici ürünleri devleri Procter & Gamble, 3M ve endüstriyel ürünler üreten Honeywell vardı. Powell, tedarikteki tıkanıklıkların uzun süreli hızlanan enflasyondan ziyade geçici fiyat artışlarına yol açmasını beklediğini söyledi.