FED’den Faizi Sabit Tutma Kararı

ABD Merkez Bankası FED, yüzde 0 ile 0,25 arasındaki düşük faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. Uzmanlara göre Merkez Bankası ekonomiye desteğini çekmeden önce iyileşmenin kalıcı olduğundan emin olmak istiyor.
Çarşamba günü yayınladığı açıklamada FED, ekonominin ve iş piyasasının geliştiğini, enflasyonda artış kaydedilirken bu artışın geçici etkenlerden kaynaklandığını belirtti.
FED ayrıca pandeminin ekonomiye oluşturduğu tehdidin azaldığı öngörüsünde bulundu. FED Başkanı Jerome Powell, açıklamalarında ekonomik iyileşmenin Corona virüsünün kontrol altına alınmasıyla doğrudan bağlantılı olacağını söylüyordu.
Geçen ay FED virüsün ekonomik tablo karşısında kaydadeğer risk oluşturduğu değerlendirmesini yapmıştı. Çarşamba günkü açıklamasındaysa FED yalnızca salgının oluşturduğu ‘‘risklerin devam ettiğini’’ bildirdi.
Merkez Bankası’nın politika faiz oranı salgının başladığı bir yıl öncesinden bu yana sıfır seviyesine yakın tutuluyor. Amaç kredi faizlerinin düşük kalması, böylece borçlanma ve harcamanın teşvik edilmesi.
FED Başkanı Powell, düzenlediği basın toplantısında tahvil alımı programını sonlandırma konusunda da acele etmeyeceklerini bildirdi.
ABD ekonomisinde son haftalarda istihdam, harcama ve üretim rakamlarında beklenmedik derecede güçlü artış gözlemleniyor. Uzmanlara göre Corona virüsü vakalarının azaldığı, aşılamaların arttığı ve Amerikalılar’ın devletten aldıkları doğrudan desteği harcamaya başladıkları dönemde bu kalıcı bir iyileşmenin ilk adımı olabilir.
Mart ayında neredeyse 1 milyon yeni istihdam kayıtlara geçti. Nisan ayındaysa tüketici güveni geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Büyümenin hızı ve Başkan Joe Biden’ın büyük teşvik paketi uzmanların enflasyonun artmasından endişe etmesine neden olmuştu. Keresteden bakıra ve yarı iletkenlere kadar hammadde ve parçaların fiyatları, talebin tedarikçi ve nakliyecilerin yetişme kabiliyetini geride bırakması nedeniyle aniden yükselmişti.
Bazı şirketler geçtiğimiz günlerde, daha pahalı tedarik maliyetlerini dengelemek için fiyatları arttırmayı planladıklarını bildirdi. Bunlar arasında tüketici ürünleri devleri Procter & Gamble, 3M ve endüstriyel ürünler üreten Honeywell vardı. Powell, tedarikteki tıkanıklıkların uzun süreli hızlanan enflasyondan ziyade geçici fiyat artışlarına yol açmasını beklediğini söyledi.
FED geçen yaz benimsediği yeni çerçeve kapsamında yüksek enflasyon beklentisiyle yürüttüğü onlarca yıllık faiz arttırımı politikasını değiştirmişti. Powell ve diğer FED yetkilileri faiz oranlarını arttırmak için enflasyonun belirledikleri yıllık yüzde 2 hedefini geçmesini beklediklerini belirtiyor.
FED yetkilileri hedefi, enflasyonun son on yılın neredeyse tamamında yüzde 2'nin altında kalmış olmasını dengelemek için zaman içinde ortalama yüzde 2 olacak şekilde belirlediler.
Fed yetkilileri, bu seviyedeki fiyat artışlarını deflasyona karşı bir tampon olarak görüyor.
Basın toplantısında Powell'a, ekonomi tam istihdama yaklaşan bir seviyeye ulaşmadan enflasyon beklentilerinin artması durumunda Fed'in nasıl tepki vereceği soruldu.
Powell, enflasyonun, ısrarlı bir beklentiyle yükselmesinin zaman alacağını söyledi ve bunun yaşanmayacağı kadar güçlü bir iş piyasasına sahip olmanın mümkün olduğunu kaydetti.
Enflasyondan bağımsız olarak FED’in yeni ekonomi taslağı bir faiz artışından önce, beyaz olmayan ve düşük gelirli çok sayıda çalışan dahil olmak üzere, pandemide kaybedilen işlerin tamamen kurtarılmasını içeren kapsamlı bir maksimum istihdam tanımını içeriyor.
Powell ayrıca, faizleri yükseltmeyi düşünmeden önce FED'in geçen yıl işten çıkarıldıktan sonra iş aramayı bırakan yaklaşık 4 milyon Amerikalı’nın, istihdam edilmesini umduğunu belirtti.
Ekonomik iyileşme konusunda daha iyimser bir yaklaşım sergileyen FED’in politika belirleyicileri geçen ay, büyüme ve enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yükselttiler. FED ekonomik büyümenin ise bu yıl yüzde 6,5 oranında olacağını tahmin ediyor. Aralık ayında bu tahmin yüzde 4,2’ydi.FED’in yıl sonu enflasyon oranı için yaptığı tahminse yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e çıktı.