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FED’den Salgın Nedeniyle “Ciddi Mali Kırılganlık” Uyarısı

16.05.2020 01:16 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) mali sektörün Corona virüsü salgını nedeniyle "ciddi düzeyde" kırılganlıklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu

FED’den Salgın Nedeniyle “Ciddi Mali Kırılganlık” Uyarısı

ABD Merkez Bankası (FED), mali sektörün Corona virüsü salgını nedeniyle “ciddi düzeyde” kırılganlıklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

FED son yayınladığı mali istikrar raporunda, küresel salgının geniş kapsamlı riskler doğurduğunu belirtti. FED ve başka kurumlar tarafından atılan adımların ekonomiye destek anlamında fayda sağladığı ve bankacılık sisteminin de ilk baştaki sıkıntılı döneme karşı direndiğine işaret edilen raporda, salgının uzun sürmesi ya da beklenenden daha ciddi boyutlara ulaşması halinde büyük risklerin oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, ‘’COVID-19 büyük-küçük tüm işletmelere ve milyonlarca hane halkına yönelik ciddi riskler oluşturuyor’’ ifadesi kullanıldı. Salgının ne kadar süreceği ve ekonomiyi ne kadar daha zorda bırakacağına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin bir listeye de raporda yer verildi.

Rapor, FED’in Corona salgınından toparlanmanın zor bir süreç olacağı yönünde verdiği sinyallerin bir yenisini oluşturuyor.

FED raporunda ayrıca, krizin sürmesi ve hane halklarının, işletmelerin gelir kaybına uğramaya devam etmeleri halinde oluşabilecek mali gerilimlere de işaret edildi.

Yani özetle, büyük bankalardan hane halkına kadar kimsenin, temerrüde düşme, varlıklarını satmak zorunda kalma, iflas etme ya da varlıklarının değer kaybetmesi gibi risklere karşı muaf olmadığı mesajı verildi.

Reuters’ın konuyla ilgili haberinde, rapordaki değerlendirmelerin, bunların hemen yarın olacağı anlamına gelmediğine dikkat çekilirken, raporda da, son krizden sonra mali sistemi güçlendirmek için alınan tedbirlerin, FED’in attığı acil durum adımlarıyla birlikte, en kötü senaryolara karşı tampon oluşturduğu belirtildi.

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