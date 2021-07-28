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Federal Çalışanlara Aşı Zorunluluğu Gündemde

28.07.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, Delta varyantının Amerika’da hızla artması ve Amerikalılar’ın önemli bir bölümünün hala aşıyı reddetmesi nedeniyle, tüm federal çalışanların Corona virüsüne karşı aşılanmasını zorunlu tutmayı değerlendirdiklerini söyledi

Federal Çalışanlara Aşı Zorunluluğu Gündemde

Başkan Joe Biden, Corona virüsünün daha bulaşıcı Delta varyantının Amerika’da hızla artması ve Amerikalılar’ın önemli bir bölümünün hala aşıyı reddetmesi nedeniyle, tüm federal çalışanların Corona virüsüne karşı aşılanmasını zorunlu tutmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Ulusal İstihbarat Dairesi’ni ziyaretinde açıklamalar yapan Başkan Biden, bir muhabirin sorusu üzerine yönetimin bu olasılığı değerlendirdiğini doğruladı.

Söz konusu açıklama, Muharip İşleri Bakanlığı sağlık çalışanlarının Corona virüsü aşısı olmayı zorunlu kılan ilk federal daire olmasından bir gün sonra geldi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki de, yönetimin "iş gücünü korumanın ve daha fazla hayat kurtarmanın yollarını aramaya devam edeceğini" söylemiş ve benzer zorunlulukları uygulayacak diğer federal dairelere kapıyı açık bırakmıştı.

Biden, aynı gün ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamanın Delta varyantına karşı sahip olunan en önemli korunma yönteminin aşı olmak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Biden, Delta varyantından en çok etkilenen bölgelerde daha fazla aşı yapılması ve maske takılmasının, Amerika’nın 2020 yılında yaşadığı kapanmanın önüne geçeceğini belirtti.

Biden, bu bölgelerde yaşayan tüm Amerikalılar’ın CDC kılavuzuna uymalarını umduğunu söyleyerek, kendisinin de bu bölgeleri ziyaret edeceğini kaydetti.

Başkan Biden öğrencilerin maske takmasının rahatsız edici olduğunu ama bunun onlara en iyi koruma altında, sınıf arkadaşlarıyla birlikte olma ve eğitim alma şansı vereceğini ekledi.

Reuters, CNN kanalına dayandırdığı haberinde Biden’ın federal memurlar ve sözleşmeliler için aşı zorunluluğu kararını Perşembe günü açıklayacağını belirtti.

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