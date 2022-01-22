Federal Çalışanlara Aşı Zorunluluğuna Yeni Mahkeme Engeli

Teksas'ta bir federal yargıç Cuma günü, Başkan Joe Biden'ın federal çalışanların Covid-19’a karşı aşılanmasını zorunlu tutamayacağı kararına vardı ve ABD yönetiminin kurala uymayan çalışanları cezalandırmasını engelledi.

Bu, Beyaz Saray'ın Amerikalı çalışanların aşılanmasını zorunlu kılma çabalarına yönelik son darbe oldu.

Biden, yaklaşık 3,5 milyon federal hükümet çalışanının 22 Kasım'a kadar aşı olmasını gerektiren bir kararname çıkarmıştı; buna göre dini ve tıbbi gerekçeler dışında kurala uymayanların disiplin cezası alması ya da işten çıkarılması öngörülüyordu.

ABD Bölge Yargıcı Jeffrey Brown, sorunun Biden'ın milyonlarca federal çalışanın iş nedeniyle tıbbi bir süreçten geçmesini zorunlu tutup tutamayacağı olduğunu söyledi.

''Daha az müdahaleci önlemler tercih edilmeli''

Dönemin başkanı Donald Trump tarafından atanan Brown, hükümetin maske ve sosyal mesafe gibi daha az müdahaleci önlemlerle halk sağlığını koruyabileceğini söyledi.

Yargıcın kararı hükümetin aşı zorunluluklarına karşı alınan bir dizi mahkeme kararının en sonuncusu oldu.

Beyaz Saray, federal çalışanların yüzde 93'ünden fazlasının en az bir aşı olduğunu ve yüzde 98'inin ise aşılı ya da dini veya tıbbi muafiyeti olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, hakimin kararına yanıt olarak, "Yasal yetkimize güveniyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı kararı temyize götürecek

Adalet Bakanlığı Cuma günü karara itiraz edeceğini belirtti.

ABD Anayasa Mahkemesi bu ay Başkan Biden’ın büyük işletmeler için getirdiği Covid-19 aşı zorunluluğu ya da test olma kuralını engellemişti. Mahkeme sağlık çalışanları için ayrı bir federal aşı zorunluluğuna ise izin vermişti.

Havayolları ve fabrikalar gibi federal sözleşmeli kurumların çalışanlarına yönelik üçüncü bir büyük aşı zorunluluğu ise Aralık ayında bir federal yargıç tarafından engellenmişti.

