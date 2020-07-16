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Federal Çalışanlara TikTok'u Yasaklayacak Tasarı Komisyona Geliyor

16.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komisyonu’nun önümüzdeki hafta TikTok uygulamasını, federal çalışanlara yasaklayacak tasarıyı oylaması bekleniyor

Federal Çalışanlara TikTok'u Yasaklayacak Tasarı Komisyona Geliyor

ABD Senatosu’nun İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komisyonu’nun önümüzdeki hafta TikTok adlı sosyal medya uygulamasının, devlet tarafından çalışanlara verilen telefonlarda kullanımını yasaklayacak tasarıyı oylaması bekleniyor.

İlgili komisyonda tasarı 22 Temmuz tarihinde görüşülecek.Tasarıyı Cumhuriyetçi Partili Senatör Josh Hawley hazırladı.

Kullanıcılar kısa videolar yayınlama olanağı süren TikTok uygulaması Çinli ByteDance adlı bir şirkete ait. Amerika’da özellikle gençler arasında yaygın olan uygulamanın kullanıcıların kişisel bilgilerini alıyor olmasından dolayı güvenlik konusunda kaygılar hakim. Şirket verilerine göre ABD’de aylık 26,5 milyon kullanıcı Tiktok uygulamasını kullanıyor ve bu kişiler 16 ve 24 yaşları arasında.

Tasarıyı hazırlayan Senatör Hawley, şirketin kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşmasına dair kaygılar nedeniyle yasaklanmasını talep ediyor.

Hawley, tasarıyı ilk duyurduğu Mart ayında gazetecilere yaptığı açıklamada “Federal çalışanlar açısından bunun ciddi bir güvenlik riski olduğu şüphe götürmez. Gerçekten Çin’in tüm federal çalışanlarımızın konum olarak nerede olduklarını bilmesini istiyor muyuz?” demişti.

Buna kaygılara karşın TikTok şirketi Sözcüsü Jamie Favazza, Amerikalı kullanıcıların tüm verilerinin Virginia ve Singapur’daki bilgisayarlarda tutulduğunu ve çalışanların bu verilere erişimi konusunda son derece sıkı kurallarını olduğunu söyledi. Şirket ayrıca yüksek standartta bir güvenlik sistemi geliştirilmesi konusunda da Amerikadaki ekplerinin çalışmalara devam ettiğini belirtiyor.

Hali hazırda güvenlik kaygıları nedeniyle Amerika’da bazı devlet kurumları TikTok uygulamasının kullanımını yasaklamış durumda.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Çinli sosyal medya uygulamalarının yasaklanması konusunda bir arayışta olunduğunu listede Tiktok’un da olduğunu söyledi. Pompeo, ABD vatandaşlarının da Çinli şirketler tarafından üretilmiş sosyal medya uygulamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. Çin’de geçerli bir yasa uyarınca Çinli şirketlerin Çin ulusal istihbaratını desteklemek ve işbirliği yapmak gibi bir yükümlülüklerini bulunuyor.

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