Federal Denetim Dairesinden Trump’a: ‘Conway’i Kov’ 

Daire’nin açıklamasında “Conway’in ihlalleri cezasız kalırsa bu tüm federal çalışanlara yasanın kısıtlamalarına uymak zorunda olmadıkları mesajı verecektir. Conway’in eylemleri demokrasimizin en temel prensibi olan hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmaktadır” denildi.

OSC’nin Trump’ın atadığı ve Başkan’ın ateşli savunucularından Conway’i kovmak gibi bir yetkisi yok. Bu nedenle tavsiyeye uyup uymamak Trump’a kalmış durumda.

Kanunun Başkan ve Başkan Yardımcısı için bağlayıcılığı yok, ancak diğer Beyaz Saray çalışanlarının yasaya uyması gerekiyor.

Trump’a gönderilen açıklamada Conway’in başkan aday adaylarına yönelik televizyon ve sosyal medyada yaptığı küçümseyici açıklamaların yasanın tekrar tekrar ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Conway, tavsiye mektubuyla ilgili, ‘’Herhangi bir tepkim yok’’ demekle yetindi. Beyaz Saray Sözcüsü Steven Groves ise açıklamanın emsali görülmemiş ve çok hatalı olduğunu söyleyerek Conway’in ifade özgürlüğü ve kişisel haklarına yönelik anayasal ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Groves, OSC’yi basının etkisi altında kalmakla suçladı ve adil, tarafsız, siyasetten bağımsız tutumunu kaybetmemesi konusunda uyardı.

Kellyanne Conway, 29 Mayıs’ta verdiği bir mülakatta, ‘’Eğer beni bu yasayla susturmaya çalışıyorsanız, işe yaramayacak. Hapis cezası verilince haberdar edin’’ demişti.

Federal hükümet çalışanlarının siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan ‘Hatch Yasası’nın ihlali halinde kovulma, görevden uzaklaştırma, kıdem düşürme ve bin dolara kadar para cezası verilebiliyor.

Trump’ın ateşli savunucularından olan Conway, kablolu tv kanallarında ve Beyaz Saray’daki gazetecilere sık sık birçok açıklamada bulunuyor. Trump, Conway’i kariyerindeki başarısı nedeniyle övüyor.

Conway, Trump’a 2016 seçimlerini kazandıran seçim kampanyası yöneticilerinden biriydi.

