HABER

Federal Denetim Dairesinden Trump’a: ‘Conway’i Kov’ 

13.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

Federal denetim dairesi ABD Özel Danışma Ofisi (OSC), Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan yasayı defalarca çiğnediğini bildirdi ve Conway’in kovulması tavsiyesinde bulundu

Federal Denetim Dairesinden Trump’a: ‘Conway’i Kov’ 

Federal denetim dairesi ABD Özel Danışma Ofisi (OSC), Başkan Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in hükümet çalışanlarının siyasi faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan yasayı defalarca çiğnediğini bildirdi ve Conway’in kovulması tavsiyesinde bulundu.

Trump’a gönderilen açıklamada Conway’in başkan aday adaylarına yönelik televizyon ve sosyal medyada yaptığı küçümseyici açıklamaların yasanın tekrar tekrar ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Kanunun Başkan ve Başkan Yardımcısı için bağlayıcılığı yok, ancak diğer Beyaz Saray çalışanlarının yasaya uyması gerekiyor.

OSC’nin Trump’ın atadığı ve Başkan’ın ateşli savunucularından Conway’i kovmak gibi bir yetkisi yok. Bu nedenle tavsiyeye uyup uymamak Trump’a kalmış durumda.

Daire’nin açıklamasında “Conway’in ihlalleri cezasız kalırsa bu tüm federal çalışanlara yasanın kısıtlamalarına uymak zorunda olmadıkları mesajı verecektir. Conway’in eylemleri demokrasimizin en temel prensibi olan hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmaktadır” denildi.

Conway, tavsiye mektubuyla ilgili, ‘’Herhangi bir tepkim yok’’ demekle yetindi. Beyaz Saray Sözcüsü Steven Groves ise açıklamanın emsali görülmemiş ve çok hatalı olduğunu söyleyerek Conway’in ifade özgürlüğü ve kişisel haklarına yönelik anayasal ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Groves, OSC’yi basının etkisi altında kalmakla suçladı ve adil, tarafsız, siyasetten bağımsız tutumunu kaybetmemesi konusunda uyardı.

Kellyanne Conway, 29 Mayıs’ta verdiği bir mülakatta, ‘’Eğer beni bu yasayla susturmaya çalışıyorsanız, işe yaramayacak. Hapis cezası verilince haberdar edin’’ demişti.

Federal hükümet çalışanlarının siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan ‘Hatch Yasası’nın ihlali halinde kovulma, görevden uzaklaştırma, kıdem düşürme ve bin dolara kadar para cezası verilebiliyor.

Trump’ın ateşli savunucularından olan Conway, kablolu tv kanallarında ve Beyaz Saray’daki gazetecilere sık sık birçok açıklamada bulunuyor. Trump, Conway’i kariyerindeki başarısı nedeniyle övüyor.

Conway, Trump’a 2016 seçimlerini kazandıran seçim kampanyası yöneticilerinden biriydi.

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Pompeo: 'Tanker Saldırılarından İran Sorumlu'Pompeo: 'Tanker Saldırılarından İran Sorumlu'
Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladıGerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Gerilimi tırmandıracak gelişme! ABD saldırıların sorumlusunu açıkladı

Wikilieaks kurucusu Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı!

Reuters: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.