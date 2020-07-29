Federal Güvenlik Güçleri Seattle’dan Çekiliyor

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durham, federal binaları protestoculardan korumak için gönderilen federal güvenlik güçlerinin kentten ayrıldığını açıkladı.

Trump yönetiminin Seattle’a geçen hafta gönderdiği federal güvenlik güçleri yerel yetkililerden tepki toplamış, Belediye Başkanı Durham, federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlere gönderilmesinin tansiyonu ve şiddeti daha da tırmandıracağını söyleyerek Trump yönetiminin kararına karşı çıkmıştı.

Seattle’daki federal güvenlik güçleri, Oregon’un Portland kentinde göstericilerin adliye binasına saldırmasının ardından teyakkuza geçmişti.

Durkan, ABD Sınır Devriye Taktik Birliği’ne bağlı federal güçlerin kentten ayrıldığı haberini Twitter hesabından paylaştı. Durkan, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında göstericilerin zarar verdiği yapıların resimlerini paylaşmasının ardından protestolarda şiddetin sona ermesi için çağrı yapan Demokrat belediye başkanları arasında yer alıyor.

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde patlak veren protestolarla ilgili Temsilciler Meclisi’nde ifade veren ABD Adalet Bakanı William Barr, Trump’ın 3 Kasım seçimleri öncesinde protesto gösterilerini kullanarak ülkede asayişi sağlama temalı bir seçim kampanyası yürüttüğü iddialarını reddetti.