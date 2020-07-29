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Federal Güvenlik Güçleri Seattle’dan Çekiliyor

29.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Sınır Devriye Taktik Birliği’ne bağlı federal güçler, yerel yetkililerin itirazına rağmen federal binaları protestoculardan korumak için gönderilmişti

Federal Güvenlik Güçleri Seattle’dan Çekiliyor

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durham, federal binaları protestoculardan korumak için gönderilen federal güvenlik güçlerinin kentten ayrıldığını açıkladı.

Trump yönetiminin Seattle’a geçen hafta gönderdiği federal güvenlik güçleri yerel yetkililerden tepki toplamış, Belediye Başkanı Durham, federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlere gönderilmesinin tansiyonu ve şiddeti daha da tırmandıracağını söyleyerek Trump yönetiminin kararına karşı çıkmıştı.

Seattle’daki federal güvenlik güçleri, Oregon’un Portland kentinde göstericilerin adliye binasına saldırmasının ardından teyakkuza geçmişti.

Durkan, ABD Sınır Devriye Taktik Birliği’ne bağlı federal güçlerin kentten ayrıldığı haberini Twitter hesabından paylaştı. Durkan, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında göstericilerin zarar verdiği yapıların resimlerini paylaşmasının ardından protestolarda şiddetin sona ermesi için çağrı yapan Demokrat belediye başkanları arasında yer alıyor.

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde patlak veren protestolarla ilgili Temsilciler Meclisi’nde ifade veren ABD Adalet Bakanı William Barr, Trump’ın 3 Kasım seçimleri öncesinde protesto gösterilerini kullanarak ülkede asayişi sağlama temalı bir seçim kampanyası yürüttüğü iddialarını reddetti.

İfadesinde Portland’daki olaylara da değinen Barr, federal güvenlik güçlerinin adliye binasını “isyancılardan” korumak için Portland’da bulunduklarını söyledi.

Demokrat Parti’nin kontrolundaki Temsilciler Meclisi oturumunda, Portland’a gönderilen iki federal polisin göstericilerin kullandığı lazerler yüzünden geçici körlük geçirdiğini de belirten Barr, olaylarda yaralanan polis sayısının gösterici sayısından fazla olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta Portland’a gönderilen federal güvenlik güçlerinin kentteki adliye binasına saldıran göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesi tepkiye yol açmıştı.

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