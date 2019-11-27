Federal Hükümet Aralık’ta Yeniden Kapanabilir mi?

Temsilciler Meclisi'nde yürütülen azil soruşturması kapsamında düzenlenen oturumlar gündeme damgasını vurmaya devam ederken sınır duvarı, Trump'ın en ateşli destekçilerinin dikkatini başka yöne çeviriyor. Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve 192'ye karşı 231 oyla kabul edilen bütçe tasarısı, hükümetin kısmi olarak kapanmasını 20 Aralık'a kadar, yani bir ay daha erteledi. Ancak sorun devam ediyor. Kongre ve Trump Yönetimi'nin 30 günlük bu süreyi, 1 Ekim’de başlayan mali yılın geri kalan kısmında hükümet harcamalarını düzenlemek için kullanması bekleniyor.

Başkan Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında mitinglerin havasını değiştirmek için kusursuz bir yöntem keşfetmişti. Trump, New York Times gazetesinin yaptığı söyleşide, ne zaman kalabalığın ilgisinin dağıldığını farketse, ”Hemen 'Duvarı inşa edeceğiz' demeye başlıyorum, kendilerini kaybediyorlar” şeklinde konuşmuştu.

Pelosi, “Başkan görevi başında bulunduğu süre içinde yeni duvar inşa etmedi. Duvarla ilgili görüşlerini seçim mitinglerinde alkış almak için kullanıyor. Ama bu Trump’ın ciddiye aldığı bir konu değil” şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kısa süre önce katıldığı Face the Nation adlı televizyon programında, hükümetin kapanmasını önlemek için anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu söyledi. Pelosi, bunun, Demokrat Parti’nin duvar inşaatı ödeneğine yeşil ışık yakacağı anlamına gelip gelmediği şeklindeki soruya “hayır” diyerek yanıt verdi. Pelosi, Başkan Trump’ın hükümetin kapanmasını önleme çabalarına bağlı olduğuna inanmadığını da sözlerine ekledi.

Pelosi’nin bu sözleri, sınır duvarının şu anki statüsüyle ilgili temel konuya dikkat çekiyor.

Duvar inşaatının devam ettiğini söyleyen Başkan Trump, gerek Twitter mesajlarında gerekse kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sınırdaki bariyerin inşasında “büyük ilerlemeler” kaydedildiğini söyleyerek övünüyor. Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Eylül ayında yaptığı açıklamada, duvarın yeni bölümlerinin inşa edildiğini ve günde bir buçuk kilometrelik duvar yapıldığını ima etti.

Ancak aslında durum bundan farklı. Gümrük ve Sınır Güvenliği Komiseri Mark Morgan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 125 kilometre uzunluğundaki yeni duvar inşaatının zaten tamamlandığını söyledi. Ancak Morgan, daha sonra, bu inşaatın aslında “mevcut duvarın” yenilenmesi olduğunu kabul etti. Morgan, işçilerin, Rio Grande Vadisi’nde henüz duvar olmayan noktalarda temel atmaya başladığını kaydetti.

Uzmanlara göre hükümetin duvarın birçok bölümünün inşasına başlaması birkaç yıl sürebilir. Bunun nedeni, hükümetin duvarın inşa edilmesinin önerildiği bu noktalarda toprak sahibi olmaması. Yüzlerce Amerikalı, Amerika-Meksika sınırı boyunca uzanan bölgede taşınmaz mal sahibi. Trump Yönetimi’nin bu bölgelerde duvar inşa etmesi için ya tapu sahiplerini hükümete satış yapmaya ikna etmesi ya da kamulaştırma yasası kapsamında yetkisini kullanarak bu bölgeleri istimlak etmesi gerekiyor.