Federal Hükümet Aralık’ta Yeniden Kapanabilir mi?

ABD'de Senato 15 Kasım’da 20’ye karşı 74 oyla geçici bütçe yasasını onayladı. Başkanın da imzalamasıyla federal hükümetin 21 Kasım’da kapanmasını önleyen geçici bütçe, 20 Aralık'a kadar bütçe konusunda Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasında anlaşma sağlanamazsa hükümetin kapanmasına giden yolu açtı.
Başkan Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında mitinglerin havasını değiştirmek için kusursuz bir yöntem keşfetmişti. Trump, New York Times gazetesinin yaptığı söyleşide, ne zaman kalabalığın ilgisinin dağıldığını farketse, ”Hemen 'Duvarı inşa edeceğiz' demeye başlıyorum, kendilerini kaybediyorlar” şeklinde konuşmuştu.
Temsilciler Meclisi'nde yürütülen azil soruşturması kapsamında düzenlenen oturumlar gündeme damgasını vurmaya devam ederken sınır duvarı, Trump'ın en ateşli destekçilerinin dikkatini başka yöne çeviriyor. Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve 192'ye karşı 231 oyla kabul edilen bütçe tasarısı, hükümetin kısmi olarak kapanmasını 20 Aralık'a kadar, yani bir ay daha erteledi. Ancak sorun devam ediyor. Kongre ve Trump Yönetimi'nin 30 günlük bu süreyi, 1 Ekim’de başlayan mali yılın geri kalan kısmında hükümet harcamalarını düzenlemek için kullanması bekleniyor.
Trump'ın Meksika sınırına duvar ısrarı pürüz çıkarıyor
Hükümet harcamaları konusunda Kongre ve Trump Yönetimi arasında yapılan müzakerelerde pürüz çıkaran mesele, Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etme konusundaki ısrarı.
Geçen yıl Demokrat Parti'nin bütçe anlaşması kapsamında sınır duvarı inşasına 5 milyar dolar ödenek ayırmayı reddetmesi, hükümetin 35 gün kapanmasıyla sonuçlanmıştı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kısa süre önce katıldığı Face the Nation adlı televizyon programında, hükümetin kapanmasını önlemek için anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu söyledi. Pelosi, bunun, Demokrat Parti’nin duvar inşaatı ödeneğine yeşil ışık yakacağı anlamına gelip gelmediği şeklindeki soruya “hayır” diyerek yanıt verdi. Pelosi, Başkan Trump’ın hükümetin kapanmasını önleme çabalarına bağlı olduğuna inanmadığını da sözlerine ekledi.
Pelosi, “Başkan görevi başında bulunduğu süre içinde yeni duvar inşa etmedi. Duvarla ilgili görüşlerini seçim mitinglerinde alkış almak için kullanıyor. Ama bu Trump’ın ciddiye aldığı bir konu değil” şeklinde konuştu.
Pelosi’nin bu sözleri, sınır duvarının şu anki statüsüyle ilgili temel konuya dikkat çekiyor.
Duvar inşaatının devam ettiğini söyleyen Başkan Trump, gerek Twitter mesajlarında gerekse kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sınırdaki bariyerin inşasında “büyük ilerlemeler” kaydedildiğini söyleyerek övünüyor. Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Eylül ayında yaptığı açıklamada, duvarın yeni bölümlerinin inşa edildiğini ve günde bir buçuk kilometrelik duvar yapıldığını ima etti.
Ancak aslında durum bundan farklı. Gümrük ve Sınır Güvenliği Komiseri Mark Morgan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 125 kilometre uzunluğundaki yeni duvar inşaatının zaten tamamlandığını söyledi. Ancak Morgan, daha sonra, bu inşaatın aslında “mevcut duvarın” yenilenmesi olduğunu kabul etti. Morgan, işçilerin, Rio Grande Vadisi’nde henüz duvar olmayan noktalarda temel atmaya başladığını kaydetti.
Uzmanlara göre hükümetin duvarın birçok bölümünün inşasına başlaması birkaç yıl sürebilir. Bunun nedeni, hükümetin duvarın inşa edilmesinin önerildiği bu noktalarda toprak sahibi olmaması. Yüzlerce Amerikalı, Amerika-Meksika sınırı boyunca uzanan bölgede taşınmaz mal sahibi. Trump Yönetimi’nin bu bölgelerde duvar inşa etmesi için ya tapu sahiplerini hükümete satış yapmaya ikna etmesi ya da kamulaştırma yasası kapsamında yetkisini kullanarak bu bölgeleri istimlak etmesi gerekiyor.
Çok sayıda toprak sahibi, gerek duvar inşasına karşı oldukları gerekçesiyle gerekse başka nedenlerle taşınmaz mal ve mülklerini hükümete satma konusunda isteksiz. Trump Yönetimi ise istimlak için düğmeye basmaya hazırlandığını, mülk sahipleri aleyhine dava açmaya başlayacağını bildirdi.
NBC Televizyonu’nun haberine göre hükümet, istimlaklar nedeniyle uzun sürecek hukuk mücadelesini önleyebilmek için hızlandırılmış bir sürece başvurmayı planlıyor. Bu planın başarısı, mahkemeleri, mülk sahiplerini istimlaka itirazda bulunma hakkından mahrum bırakacak nitelikte bir acil durum olduğuna ikna edip edemeyeceğine bağlı.
Mark Morgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu süreci ilerletmek zor. 724 kilometrelik yeni duvar için satın almamız gereken toprakları alma konusunda ilerleme sağladığımızı düşünüyorum,” şeklinde konuştu.
Duvar inşaatı şantiyesinden canlı yayın için kamera sistemi önerisi
Trump Yönetimi bir yandan da kamuoyunun dikkatini duvara çekmek için yeni bir yol deniyor. Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, duvar inşaatının devam ettiği şantiyelerden canlı yayın akışı sağlamak için kamera sistemleri kurulması önerisinde bulundu.
Washington Post gazetesine göre, hem Amerika’da kamu bayındırlık hizmetlerinden sorumlu daire olan Askeri Mühendisler Birliği, hem de Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, Başkan’ın bizzat desteklediği bu öneriye karşı çıktı. Kushner’ın fikri, duvar inşaatlarının sürdüğü şantiyelerden 24 saat canlı yayın yaparak, duvara, ciddi bir sınır kontrol politikasından çok bir reklam kampanyası yakıştırması yapan Pelosi gibi muhalifleri susturmayı amaçlıyordu.
Kamera önerisi, Demokrat Parti’den yoğun tepki gördü. Demokratlar, önerinin seçim döneminde Trump’a siyasi yarar sağlayacak bir gösteri olduğunu söyledi. Demokrat Parti başkan aday adaylarından New Jersey Senatörü Cory Booker, sınırda kamera sistemi kurmak için federal fonların kullanılmasını engelleyen bir yasa tasarısına destek verdi.
Senatör Booker, “Etkisiz bir sınır duvarından daha gereksiz ve ziyankar olacak tek şey, inşaat sürecini canlı yayınlamaktır,” dedi.
Demokrat Parti’nin sınır duvarının etkili olmayacağı şeklindeki görüşü, uyuşturucu kaçakçılarının, yapı malzemeleri satan mağazalardan alınmış ucuz elektrikli testerelerle sınır duvarını aşmayı başardığının haber bültenlerinde yer alması üzerine daha çok destek topladı.
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