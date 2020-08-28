HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Federal İş Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

Federal İş Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

28.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Federal İş Mahkemesi Berlin’de başörtüsüyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenle ilgili kararını açıkladı.

Federal İş Mahkemesi'nden başörtüsü kararı

Mahkemeye göre Tarafsızlık Yasası'na dayandırılarak öğretmenlere başörtüsü yasağı getirilmesi yasalara aykırı.Federal İş Mahkemesi başörtüsüyle çalışmasına izin verilmeyen öğretmenle ilgili kararını açıkladı. Mahkemeye göre Berlin Eyaleti'nde öğretmenlere Tarafsızlık Yasası'na dayandırılarak başörtüsü yasağı getirilmesi yasalara aykırı. Federal İş Mahkemesi davacı öğretmenin "Din nedeniyle mağdur duruma düştüğünü" belirtti.

Federal İş Mahkemesi, daha önce Berlin Eyaleti İş Mahkemesi'nin aldığı "Öğretmenlerin başörtüsü takmaları sadece okul huzurunun bozulmasına yönelik somut bir tehdit oluşturması halinde yasaklanabilir" şeklindeki kararına da atıfta bulundu.

Berlin Eyaleti İş Mahkemesi 2018 yılında davacı öğretmeni haklı bulmuş ve 5 bin 159 Euro tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ancak Berlin hükümeti, Tarafsızlık Yasası'nı gerekçe göstererek karara itiraz etmiş ve temyize başvurmuştu. Berlin Eyaleti'nde 2005 yılında yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası kamu hizmetinde çalışan öğretmen, polis, hakim gibi kişilerin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller taşımasını yasaklıyor. Federal İş Mahkemesi bu kararıyla temyiz başvurusunu reddetmiş oldu.

Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi 2015 yılında okullarda tüm öğretmenleri kapsayan bir başörtüsü yasağının din özgürlüğü ile bağdaşmadığına hükmetmişti. Almanya'da öğretmenlerin ders sırasında başörtüsü takmasına ilişkin olarak eyaletlerde farklı uygulamalar bulunuyor.

dpa,DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
Laura Kasırgası: 4 kişi hayatını kaybetti!Laura Kasırgası: 4 kişi hayatını kaybetti!
Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
Çin’in Uygur Müslümanları için yaptığı 260 tane kamp ortaya çıktı
Uygur Müslümanları için 260 tane kamp yapmışlar!
Boris Johnson koronayı yendi, 10 kilo verdi!
Başbakan koronayı yendi, 10 kilo verdi!
Korona milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ'den çok önemli akıl sağlığı açıklaması
Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığını resmen kabul etti
Donald Trump başkan adaylığını resmen kabul etti
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu
Laura Kasırgası: 4 kişi hayatını kaybetti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.