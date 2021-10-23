Federal İstihdam Dairesi: Almanya'da işgücü açığı 1,2 milyon

Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği daha fazla nitelikli işgücü göçü talebinde bulundu.Federal İstihdam Dairesi (BA) Başkanı Detlef Scheele, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Şu anda toplam istihdam açığı yaklaşık 1 milyon 200 bin, açığın üçte ikisini de nitelikli işgücü oluşturuyor” diye konuştu.

Detlef Scheele yaklaşık 70 meslek grubunda nitelikli çalışan bulma konusunda sıkıntı yaşandığını da belirtti.

Haberde, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) bu konudaki verilerine de yer veriliyor. Söz konusu verilere göre Almanya'da nitelikli işgücü konusunda en büyük eksik 18 bin 300 ile sosyal pedagoglarda. Onu 17 bin 900 ile yaşlı bakımevi çalışanları ve 16 bin 700 ile hasta bakıcılar takip ediyor.

Scheele geçen Ağustos ayında Almanya'nın artan nitelikli işgücü açığını dengelemek için yılda yaklaşık 400 bin göçmene ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Orta ölçekli işletmelerden işgücü göçü çağrısı

Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) nitelikli işgücü açığıyla mücadele için yurt dışından daha fazla nitelikli işgücü göçü talebinde bulundu.

BVMW Başkanı Markus Jerger, Funke Medya grubu gazetelerine Cumartesi günü verdiği demeçte her branştan birçok firmanın nitelikli işgücü ve yetiştirecek çalışan bulmakta zorlandığına dikkat çekiyor. Jerger, “Bu orta ölçekli işletmelerin temel rekabet gücünü ve buna bağlı olarak da Almanya'nın konumunu tehlikeye sokuyor” diye uyarıyor.

Markus Jerger birçok firmanın nitelikli işgücü açığı nedeniyle siparişleri reddettiğini belirtti.

Almanya'da 390'dan fazla çıraklık eğitimi programı olduğunu kaydeden Jerger, hemen hepsinde açık olduğunu, 2020 eğitim yılında yaklaşık 60 bin yerin doldurulamadığını vurguladı.

BVMW Başkanı, en fazla açığın ise matematik, enformatik, fen bilimleri, teknik ve sağlık branşında olduğunu belirtti.

Jerger nitelikli işgücü eksikliğinin uzun vadede firmaların kapanmasına yol açabileceği ve bundan en çok etkilenenlerin ise aile işletmeleri olduğu konusunda uyardı.

Reuters,dpa/BW,ETO

©Deutsche Welle Türkçe

