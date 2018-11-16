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Federal Mahkeme: ‘Beyaz Saray CNN Muhabirine Akreditasyon Kartını Derhal İade Etmeli’

16.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

ABD’de bir federal mahkeme, Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’ya Beyaz Saray basın kartını derhal iade etmesi gerektiğine hükmetti

Federal Mahkeme: ‘Beyaz Saray CNN Muhabirine Akreditasyon Kartını Derhal İade Etmeli’

ABD’de bir federal mahkeme, Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’ya Beyaz Saray basın kartını derhal iade etmesi gerektiğine hükmetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Timothy Kelly, Washington’daki duruşmanın ardından kararını açıkladı. Başkan Donald Trump tarafından atanan bir yargıç olan Kelly, Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş kartının derhal geri verilmesi ve aktive edilmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray, Acosta ve Başkan Trump’ın geçen haftaki bir basın toplantısında tartışmasının ardından CNN muhabirinin akreditasyonunu iptal etmişti.

Bu gelişmenin ardından CNN, Beyaz Saray baş muhabiri Acosta’ya kartının derhal geri verilmesi ve Beyaz Saray içerisindeki basın toplantıları ve diğer etkinliklere erişiminin yeniden sağlanması için dava açmıştı.

Yargıç kararında, hükümetin Acosta’nın giriş kartını kimin önce iptal etme kararı aldığını izah edemediğini belirtti. Beyaz Saray, kartı iptal etme gerekçelerini sözcü Sarah Huckabee Sanders’ın Twitter mesajı ve CNN’in dava açmasının ardından yaptığı bir yazılı açıklamada sunmuştu. Ancak yargıç, “bu gecikmiş çabaların hukuki süreç açısından tatmin edici olmaktan uzak olduğunu” kaydetti.

Yargıç ayrıca, Acosta’nın “telafi edilemez zarar gördüğü” tespitine varırken, hükümetin CNN’in Acosta’nın yerine Beyaz Saray’a başka muhabirlerini gönderebileceği tezini de reddetti.

Beyaz Saray yetkilileri, tartışmalı basın toplantısında Acosta’nın ellerini kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanı üzerine koyduğunu iddia etmişti. Video görüntüleri ise Acosta’nın iddia edildiği şekilde saldırgan olmadığını gösteriyor.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de CNN’in konuyu yargıya taşıması girişimini güçlü şekilde desteklediğini açıklamıştı.

2015’te siyaset sahnesine çıktığından beri Trump, muhabirleri ve televizyon kanallarını kendisine karşı adil olmadıkları gerekçesiyle sözlü hedef alıyor. Özellikle CNN’e sıkça yüklenen Trump bazı yayın organlarını ‘halkın düşmanı’, hoşuna gitmeyen bazı haberleri de ‘yalan haber’ olarak niteliyor.

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