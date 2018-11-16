Federal Mahkeme: ‘Beyaz Saray CNN Muhabirine Akreditasyon Kartını Derhal İade Etmeli’

ABD’de bir federal mahkeme, Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’ya Beyaz Saray basın kartını derhal iade etmesi gerektiğine hükmetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Timothy Kelly, Washington’daki duruşmanın ardından kararını açıkladı. Başkan Donald Trump tarafından atanan bir yargıç olan Kelly, Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş kartının derhal geri verilmesi ve aktive edilmesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray, Acosta ve Başkan Trump’ın geçen haftaki bir basın toplantısında tartışmasının ardından CNN muhabirinin akreditasyonunu iptal etmişti.

Bu gelişmenin ardından CNN, Beyaz Saray baş muhabiri Acosta’ya kartının derhal geri verilmesi ve Beyaz Saray içerisindeki basın toplantıları ve diğer etkinliklere erişiminin yeniden sağlanması için dava açmıştı.

Yargıç kararında, hükümetin Acosta’nın giriş kartını kimin önce iptal etme kararı aldığını izah edemediğini belirtti. Beyaz Saray, kartı iptal etme gerekçelerini sözcü Sarah Huckabee Sanders’ın Twitter mesajı ve CNN’in dava açmasının ardından yaptığı bir yazılı açıklamada sunmuştu. Ancak yargıç, “bu gecikmiş çabaların hukuki süreç açısından tatmin edici olmaktan uzak olduğunu” kaydetti.