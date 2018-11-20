Federal mahkeme Trump'ın iltica başvurularına ret kararını durdurdu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi federal mahkeme tarafından engellendi.

BBC'nin haberine göre, San Francisco'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, sivil toplum kuruluşlarının iddialarını dinledikten sonra bildirge için geçici men kararı aldı.

Trump, ay başında ABD'ye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi'ni imzalamıştı. Bildirge, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru yola çıkan göçmen konvoyu tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştı.

Bildirge, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye girenlerin, ABD sınırlarını kontrol noktaları haricindeki bölgelerden geçmesi durumunda iltica başvurusunda bulunmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Donald Trump daha önce göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulamış ve "Sınır Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

