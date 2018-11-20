HABER

Federal mahkeme Trump'ın iltica başvurularına ret kararını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Federal mahkeme Trump'ın iltica başvurularına ret kararını durdurdu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi federal mahkeme tarafından engellendi.

BBC'nin haberine göre, San Francisco'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, sivil toplum kuruluşlarının iddialarını dinledikten sonra bildirge için geçici men kararı aldı.

Trump, ay başında ABD'ye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi'ni imzalamıştı. Bildirge, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru yola çıkan göçmen konvoyu tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştı.

Bildirge, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye girenlerin, ABD sınırlarını kontrol noktaları haricindeki bölgelerden geçmesi durumunda iltica başvurusunda bulunmalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Donald Trump daha önce göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulamış ve "Sınır Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Güzel yıldız yeni filmine hazırlanıyorGüzel yıldız yeni filmine hazırlanıyor
Trabzon'da, Araplara arazi satışı yargıya taşındıTrabzon'da, Araplara arazi satışı yargıya taşındı
İzmir'de tarım arazilerinin kiralanması için 8 bin başvuruİzmir'de tarım arazilerinin kiralanması için 8 bin başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Bildirgesi Donald Trump federal mahkeme iltica

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.