Federal Mahkeme Trump’ın İltica Yasağını Durdurdu

Eski başkan Barack Obama’nın atadığı yargıçlardan biri olan Tigar, “Başkan’ın yetkisinin boyutu ne olursa olsun, Kongre’nin açıkça yasakladığı bir durumu zorla uygulamaya koymak için göçmenlik yasalarını yeniden yazamaz” ifadesini kullandı.

Ancak ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar San Francisco’daki duruşmanın ardından verdiği kararda, Trump’ın kararnamesine karşı süratle dava açan hukuk örgütlerine katıldığını belirtti. Yargıç Tigar, Amerikan göçmenlik yasalarının ülkeye resmi giriş kapıları haricindeki noktalardan girseler bile kişilere iltica talebinde bulunma hakkını açıkça tanıdığını vurguladı.

ABD’de federal mahkeme Trump yönetiminin güney sınırını yasadışı olarak geçen göçmenlerin iltica başvurularını reddeden kararnamesini geçici olarak durdurdu.

İç Güvenlik Bakanlığı henüz mahkeme kararıyla ilgili bir yorum yapmadı. Trump geçen yıl da çok tartışılan seyahat yasağını aynı yetkiyi kullanarak geçirmişti. Uzun süren hukuki davaların ardından karar en sonunda Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Trump’ın kararnamesinin uygulanması halinde, binlerce kişinin sınır dışı edilmekten kurtulması potansiyel anlamda zorlaşacak. İç Güvenlik Bakanlığı, yılda 70 bin civarında kişinin ülkeye kaçak yollardan girerek iltica talebinde bulunduğunu kaydediyor. Yargıç Tigar’ın kararı, federal yasaların “resmi giriş kapılarından olsun ya da olmasın” ABD’ye gelenlerin iltica isteyebileceğini öngördüğüne dikkat çekiyor.

