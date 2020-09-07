Federal Meclis önünde 13 bin sandalyeli protesto

Almanya'da mültecilere yardım organizasyonları pazartesi günü Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag) önüne 13 bin boş sandalye yerleştirdi. Seebrücke,Sea-Watch, #LeaveNoOneBehind ve Campact'tan yapılan açıklamada boş sandalyelerin "Moria ve AB dış sınırlarındaki diğer tüm aşırı dolu kamplardaki sığınmacıları almayı kabul etmek için bir sembol olduğu" ifade edildi.

Organizasyonlar bu şekilde siyasete "Avrupa dış sınırlarındaki insani felakete artık son verme ve kampları boşaltma çağrısı" yaptıklarını kaydetti. Almanya genelindeki birçok farklı kentte ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da da benzer eylemler düzenleniyor.

Seebrücke'den Tareq Alaows "Kampları boşaltın, yer var" sloganıyla düzenlenen eylemin özellikle Midilli Adasında bulunan Moria kampındaki yaklaşık 13 bin sığınmacının durumuna dikkat çekmeyi amaçladığını vurguladı. "Acil durum, ivedilikle yardımı ve bir an önce harekete geçmeyi gerektiriyor. Yardım etmek için her düzeyden muazzam bir talep olmasına karşılık Alman hükümeti şimdiye kadar sadece bir kez 465 kişiyi kabul etti. Oradaki acı ve Almanya'da onları kabul etmeye ne kadar hazır olunduğuna bakınca bu gerçekten absürt bir durum" diye konuştu.