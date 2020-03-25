Federal Meclis'ten 750 milyar euroluk pakete onay

Pakete göre Almanya 2013 yılından bu yana ilk kez borç alacak.Alman hükümeti bir taraftan koronavirüsün yayılmasını engellemek için tedbirler alırken, diğer taraftan da salgının Alman ekonomisinde yaratacağı zararı minimize etmek için önlemlerini artırıyor.

Federal Meclis'te büyük bir çoğunlukla onaylanan ekonomik yardım paketi hükümetin 2013 yılından bu yana ilk kez 156 milyar euro net borçlanma yapmasını öngörüyor. Bu rakam Almanya'nın bütçesinin neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada kalan Başbakan Angela Merkel meclisteki görüşmelere katılamadı.

Görüşmeler sırasında konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz hükümetin zararı azaltmak, istihdamı, şirketleri ve sağlık sektörünü korumak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Scholz mecliste 1,5-2 metre arayla oturan milletvekillerine "Bunun bir senaryosu yok" dedi ve ekledi "Federal Almanya tarihinde görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan dayanışma."

Paket Cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) oylanarak yürürlüğe girecek.