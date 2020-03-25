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Federal Meclis'ten 750 milyar euroluk pakete onay

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Federal Meclis koronavirüse karşı hükümetin ekonomiyi desteklemek için hazırladığı 750 milyar euroluk tarihi kurtarma paketini büyük bir çoğunlukla onayladı.

Federal Meclis'ten 750 milyar euroluk pakete onay

Pakete göre Almanya 2013 yılından bu yana ilk kez borç alacak.Alman hükümeti bir taraftan koronavirüsün yayılmasını engellemek için tedbirler alırken, diğer taraftan da salgının Alman ekonomisinde yaratacağı zararı minimize etmek için önlemlerini artırıyor.

Federal Meclis'te büyük bir çoğunlukla onaylanan ekonomik yardım paketi hükümetin 2013 yılından bu yana ilk kez 156 milyar euro net borçlanma yapmasını öngörüyor. Bu rakam Almanya'nın bütçesinin neredeyse yarısına tekabül ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada kalan Başbakan Angela Merkel meclisteki görüşmelere katılamadı.

Görüşmeler sırasında konuşan Maliye Bakanı Olaf Scholz hükümetin zararı azaltmak, istihdamı, şirketleri ve sağlık sektörünü korumak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Scholz mecliste 1,5-2 metre arayla oturan milletvekillerine "Bunun bir senaryosu yok" dedi ve ekledi "Federal Almanya tarihinde görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan dayanışma."

Paket Cuma günü de Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) oylanarak yürürlüğe girecek.

Kapsamlı paket çerçevesinde zor durumdaki büyük şirketlerin yanı sıra küçük firmalar, sanatçı ve bakıcılar gibi serbest çalışanlar da korunuyor. Ayrıca ev sahipleri, koronavirüs krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyecek kiracıları evden çıkaramayacak.

Muhalefetten pakete destek

Bu kapsamda Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) grup lideri Ralph Brinkhaus Almanya’nın bu paketi karşılayabileceğini söyledi. Sağcı popülist AFD'nin grup başkanı Alexander Gauland ise partisinin pakete destek verdiğini kaydetti. Ancak hükümetin krizle ilgili orta vadeli bir stratejisi olmadığı eleştirisinde bulundu. Hür demokrat FDP lideri Christian Lindner ise partisinin önlemlerin hepsini onaylamadığını ancak bu durumda topluma zarar gelmemesi için kabul ettiklerini söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya salgının yayılmasını engellemek için iki kişiden fazla ve akraba olmayan kişilerin bir araya gelmesini yasaklamış ve sosyal kısıtlamalar getirmişti. Kısıtlamaların 6 Nisan’a kadar geçerli olması planlanıyor. Ülkedeki okulların Paskalya tatili sonuna yani 24 Nisan’a kadar kapalı kalması planlanıyor.

Dpa, epd / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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