HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Federal Meclis’ten orduya ek fon için anayasa değişikliğine onay

Federal Meclis’ten orduya ek fon için anayasa değişikliğine onay

03.06.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Federal Meclis, orduya 100 milyar euroluk ek fon öngören anayasa değişikliğini onayladı.

Federal Meclis’ten orduya ek fon için anayasa değişikliğine onay

Ek fonla orduya daha modern bir teçhizat sağlanması hedefleniyor.Federal Meclis, Alman ordusuna milyarlarca euroluk yeni yatırımların yolunu açan anayasa değişikliğini onayladı. Anayasaya ilgili maddenin eklenmesi teklifi, 567 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla kabul edildi. İlgili değişikliğin yapılabilmesi için 491 milletvekilinin onayı gerekiyordu.

Anayasaya eklenecek olan 87a sayılı madde, Alman ordusuna yatırım ve teçhizat için 100 milyar euroluk bir özel fon öngörüyor. Bu fonla önümüzdeki yıllarda savaş uçakları, tank ve cephanenin yanı sıra askerlere gece görüş aracı ve telsiz gibi daha fazla teçhizat sağlanması da planlanıyor.

Ukrayna savaşıyla gelen ''dönüm noktası''

Ukrayna savaşını "bir dönüm noktası” olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova birliklerinin Ukrayna topraklarına girdiği 24 Şubat’tan birkaç gün sonra Federal Meclis’te ordu için ek fon planlarını duyurmuştu. Bu ek fonla ayrıca Almanya, NATO’nun kendisinden beklediği gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunma için yatırım yapması hedefini de gerçekleştirmiş olacak.

Ek fonla, Tornado uçaklarının yerine F-35 hayalet savaş uçaklarının ve askerlerin hava yoluyla transferi için 60 CH-47F model ağır yük helikopteri alınması planlanıyor. 32 milyar euronun doğrudan kara kuvvetlerine ayrılacağı belirtiliyor.

100 milyar euroluk ek fonun anayasa ile güvence altına alınması için Federal Meclis'te üçte iki çoğunluğun onayı gerekiyordu. Koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) bunun için Hristiyan Birlik partileri ile uzlaşma arayışına girmiş ve kısa bir süre önce bu görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı açıklanmıştı.

Planlanan fon, kredilerle finanse edileceği için anayasanın değiştirilmesi şartı aranıyor. Söz konusu maddenin anayasa eklenebilmesi için 16 eyaletin temsil edildiği Eyalet Temsilciler Meclisi'nin üçte ikisinin onayı da gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki cuma ilgili anayasa değişikliğini oylaması bekleniyor.

DW,dpa/SÖ/HT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisi boynundan bıçakladı!Polisi boynundan bıçakladı!
Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!
Kira artışında önemli detay!Kira artışında önemli detay!
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Kira artışında önemli detay!

Kira artışında önemli detay!

İlginizi Çekebilir

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.