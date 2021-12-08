Federal Taşeronlara Aşı Zorunluluğuna Yargıç Engeli

ABD'de federal yargıç, Salı günü, Başkan Joe Biden'ın işyerleri ve şirketlere getirdiği aşı zorunluluğu uygulamasının sonuncusuna da engelleme getirdi. İdareyi durdurma kararı alan federal yargıç hükümetin federal taşeronların milyonlarca çalışanına Covid-19 aşısı zorunluluğu getirerek yetkisini aştığı hükmüne vardı.

Karar, pandemiyle mücadele etmek için kitlesel aşılama oranlarını arttırmak amacıyla Eylül ayında bir dizi önlem açıklayan Başkan Biden açısından bir geri adım olarak değerlendiriliyor.

Açılan davaya katılan Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Başsavcısı Alan Wilson, ”Biden yönetiminin gücü kötüye kullanma girişimi bir kez daha durduruldu” dedi.

Georgia eyaletinin Savannah kentindeki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Stan Baker da Kongre'nin Başkan Biden'a federal hükümete ii yapan taşeron firmaların çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulama yetkisi tanımadığını söyledi.

Biden'ın federal taşeronların çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulaması aleyhine açılan davaya Georgia, Alabama, Indiana, Kansas, Güney Carolina, Utah ve Batı Virginia eyaletleriyle inşaat taşeronlarını temsil eden bir ticari örgüt katılmıştı.

Biden yönetiminin getirdiği kural, taşeronların tüm elemanlarının 18 Ocak'a kadar tam olarak aşılanması talimatı veriyordu. Biden'ın başkanlık kararnamesi, mevcut sözleşmelerin dahil edilmesi talep edilmiş olsa da sadece yeni yapılan sözleşmeleri içeriyordu.

Taşeronlara getirilen ve uzaktan çalışanları bile kapsayan aşı zorunluluğu, virüsün yayılmasını azaltarak hükümet tedarikçileri arasında verimliliği arttırmayı amaçlıyordu.

Eski Başkan Donald Trump tarafından bölge mahkemesi yargıçlığına atanan Stan Baker, Başkan Biden'ın işyerleri ve şirketler için açıkladığı aşı zorunluluğu uygulamalarının sonuncusunu geçici olarak durdurmuş oldu. Daha önce de mahkemeler, hükümetin bu kuralları dayatarak yetki alanlarının dışına çıktığını kaydetmişti.

Aşı zorunluluğu kurallarına en çok Cumhuriyetçi Partili eyalet valileri, meslek örgütleri ve muhafazalar medeni hak grupları karşı çıkıyor.

Davanın aylarca sürmesi bekleniyor. Dava ayrıca yaklaşık 100 milyon çalışanı kapsayan aşı zorunluluğu kurallarının yeniden yürürlüğe girmesiyle de sonuçlanabilir. ABD hükümeti verilerine göre ABD'de yetişkinlerin yüzde 83'ü en az bir doz Covid-19 aşısı oldu.

New Orleans'taki federal temyiz mahkemesi, geçtiğimiz ay, en az 100 eleman çalıştıran işyerlerine getirilen aşılanma ya da her hafta test yaptırma zorunluluğunu geri çevirmişti.

Çoğu sağlık çalışanının aşılanmasına ilişkin zorunluluk da geçtiğimiz hafta engellenmişti.

Pandemiyle mücadelede aşı zorunluluğu uygulaması giderek daha popüler bir aygıt haline gelirken ABD'deki aşılanma oranlarının da yükselmesini sağlamıştı.

Biden yönetiminin aşı zorunluluğu uygulamasına ilişkin planları mahkemelerde engellerle karşılaşsa da yargıçlar, özel sektör, üniversiteler, eyalet yönetimleri ve yerel idareler için geçerli olan uygulamanın devamına hükmetti.

Biden yönetiminin ordu ve sivil hükümet çalışanlarına getirdiği aşı zorunluluğu da mahkemelerde engelle karşılaşmadı.

