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Federal Temyiz Mahkemesinden Trump’ın Başvurusuna Ret

27.11.2020 22:17 | Son Güncelleme:
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Federal Temyiz Mahkemesinden Trump’ın Başvurusuna Ret

Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki federal temyiz mahkemesi Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına itirazını reddetti. Trump'ın avukatları davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti

Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki federal temyiz mahkemesi Başkan Donald Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına itirazını reddetti. Trump'ın avukatları Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararı itiraz ederek davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

ABD Üçüncü Temyiz Mahkemesi, diğer mahkemelerin aldığı kararı yineleyerek, Trump’ın kampanyasının seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin bir kanıt sunamadığını kaydetti. Mahkeme, Trump’ın seçim kampanyasının iddialarının bir dayanağı olmadığını belirtti.

“Özgür ve adil seçimler demokrasimizin hayat damarı"

3 yargıçtan oluşan mahkeme heyetinde yer alan ve Trump tarafından göreve atanan eski hukuk profesörü Yargıç Stephanos Bibas, “Özgür ve adil seçimler demokrasimizin hayat damarıdır. Seçimlerin adil olmadığına ilişkin suçlamalar ciddidir. Ancak bir seçimin adil olmadığını söylemek seçimlerin adil olmadığı anlamına gelmez. Suçlamalar belirli iddiaların ortaya atılmasını ve daha sonra da bir kanıt sunulmasını gerektirir. Burada ikisi de yok” ifadelerini kullandı.

Söz konusu dava geçtiğimiz hafta bir alt mahkemede görülmüş, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani beş saat süren oturumda 2020 başkanlık seçiminde Penyslvania eyaletinde usulsüzlüklerin yapıldığında ısrarcı olmuştu.

Ancak Giuliani mahkemede iddialarına ilişkin somut bir kanıt ortaya koymamıştı.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthew Brann, Trump’ın seçim kampanyasının itiraz başvurusunun hatalarla dolu olduğunu ve “Frankenstein’ın Canavarı” gibi gelişigüzel bir şekilde bir araya getirildiğini söylemiş; Giuliani’ye ikinci kez itiraz başvurusunda değişiklik yapma hakkı vermemişti. Üçüncü Temyiz Mahkemesi kararın haklı olduğunu belirtmişti.

Mahkeme heyetindeki üç yargıç Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanan yargıçlar. Son mahkeme kararından dört gün önce, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 80 bin oy farkla Trump’ı yendiği Pennsylvania eyaletinde yetkililer seçim sonucunu onaylamış, Trump cephesinin yaptığı itirazdan somut sonuç alma olasılığı azalmıştı.

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