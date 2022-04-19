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Federal Yargıcın 'maske kararı'na Beyaz Saray'dan tepki: Hayal kırıklığı

19.04.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve sağlık için maske takmaya devam edilmesini önerdiklerini belirtti.

Federal Yargıcın 'maske kararı'na Beyaz Saray'dan tepki: Hayal kırıklığı

Dün, Florida'nın Tampa şehrinde Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) toplu taşımada maske zorunluluğunu uzatan kararının CDC'nin yetkilerini aştığı" yönünde hüküm vermesinin ardından ülkedeki 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı.

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"HAYAL KIRIKLIĞI"

Söz konusu adımlar, ABD'de muhafazakar ve liberal kesim arasında yeni tartışmalara yol açarken, Beyaz Saray, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bu, kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir karar. CDC, toplu taşımada maske takılmasını önermeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"ÖZGÜRLÜK" OLARAK YORUMLANDI

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan da Twitter hesabından, "Hava yollarında artık maske zorunluluğu yok. Özgürlük." paylaşımında bulundu.

Söz konusu karara Cumhuriyetçi kanattan destek gelirken, liberal kesim kararı "sağlık riski" oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi. (AA)

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