Federal Yargıcın 'maske kararı'na Beyaz Saray'dan tepki: Hayal kırıklığı

Dün, Florida'nın Tampa şehrinde Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle'nin, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) toplu taşımada maske zorunluluğunu uzatan kararının CDC'nin yetkilerini aştığı" yönünde hüküm vermesinin ardından ülkedeki 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Söz konusu adımlar, ABD'de muhafazakar ve liberal kesim arasında yeni tartışmalara yol açarken, Beyaz Saray, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bu, kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir karar. CDC, toplu taşımada maske takılmasını önermeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

"ÖZGÜRLÜK" OLARAK YORUMLANDI

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Jordan da Twitter hesabından, "Hava yollarında artık maske zorunluluğu yok. Özgürlük." paylaşımında bulundu.

Söz konusu karara Cumhuriyetçi kanattan destek gelirken, liberal kesim kararı "sağlık riski" oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi. (AA)

