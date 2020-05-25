Federal Yargıtay VW'nin tazminat ödemesi kararını onadı

Buna göre VW, emisyon skandalı mağduru olan kullanıcıya 25 bin 600 euro ödeme yapacak.Alman otomotiv tröstü Volkswagen (VW) ile ilgili emisyon skandalının açığa çıkmasından beş yıl sonra firmanın bir müşterisine 25 bin 600 euro tazminat ödemesine yönelik mahkeme kararı Federal Yargıtay tarafından onandı. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi daha önce aldığı bir kararda, 2014 yılında VW marka bir otomobil alan müşteriye şirketin 25 bin 600 euro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Almanya’nın Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay’da ilgili kararı açıklayan mahkeme başkanı Yargıç Stephan Seiters kararın gerekçesini açıklarken, Volkswagen’in bilinçli bir aldatmaca ile çok sayıda aracını piyasaya sürdüğünü ve bu davranışın gayriahlaki olduğunu dile getirdi. Seiters ayrıca, tazminat almaya hak kazanan müşterinin, satış sözleşmesi imzalandığında, otomobildeki emisyon salınımı ile ilgili verileri manipüle eden elektronik mekanizmadan haberdar olmadığı ve daha sonra güncellenen söz konusu yazılımın da sorunu çözmediği için mağdur olduğunu ifade etti.