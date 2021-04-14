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Federasyon yöneticisinden işitme engelli gence darp!

14.04.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu toplantısında yönetici Faruk Demir, engelli genci darbetti. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından Demir'e tepki yağdı. Olayın ardından Faruk Demir'in Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan ilişiğinin kesildiği öğrenildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yöneticisi Faruk Demir'in bir süre önce İstanbul'da katıldığı öne sürülen toplantıda kaydedilen görüntüler tepki çekti. Toplantıda Faruk Demir, engelli bir genci darbetti. Bu sırada, salonda bazı kişilerin de engelli gence yumruk attığı görüldü. Görüntüler sonrası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu internet sitesinden 'As Başkan' ünvanıyla yer alan Faruk Demir'in adı kaldırıldı.

"CAMİA OLARAK UTANÇ DUYMAKTAYIZ"

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinden Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir konuyla ilgili açıklama yaptı.

Görüntülerin yakın zamanda çekildiğini tahmin ettiklerini belirten Kihtir açıklamasında, "Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili çıkan haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz" dedi.

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DHA

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