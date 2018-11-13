Rum Sözcü Prodromu'nun açıklamasında belirttiği gibi "siyasi eşitliğin elbette her federal organda sayısal eşitlik" anlamında olmadığını vurgulayan Burcu, "Federal organların bazılarında sayısal eşitlik olacağı gibi, bazılarında ise 2’ye 1 oranında temsiliyet olacağı genel çerçevede uzlaşılmış bir husustur." ifadelerini kullandı.

Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kıbrıslı Türklerin azınlık olmayı kabul etmeyeceğini" ifade eden açıklamalarına karşılık Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sözcüsü Prodromos Prodromu'nun "siyasi eşitliğin sayısal eşitlik anlamına gelmeyeceği, Kıbrıslı Türklerin işleyebilir olmayan bir devlet talebinden vazgeçmeleri" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

"Yani federal yönetimde alınacak her kararda, en az bir Kıbrıslı Türk'ün olumlu oyunun iştiraki gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın vurguladığı husus budur. Çünkü kararlara etkin katılım olmadığı takdirde, Kıbrıs Türk kurucu devletini temsilen federal organlarda yer alacak kişilerin varlığı göstermelik olur. Bu vesileyle bir kez daha anımsatmak isteriz ki federasyonlar çoğunluğun azınlığı idare ettiği sistemler değildir, kararlar üniter devletlerdeki gibi basit çoğunlukla alınamaz.

Birleşmiş Milletler kararlarında da yer aldığı gibi, Kıbrıs'ta federal çerçevede bulunacak bir çözümde de sistem, tarafların eşit siyasi ortaklığı ilkesine dayanacaktır. Sayısal eşitliğin olmadığı organlarda siyasal eşitliğin karşılığı da kararlara etkin katılımdır. Bu temel gerçekliğe karşı olmak, federal çözüme ve siyasal eşitliğe karşı olmakla eş anlamlıdır. Kıbrıs Rum liderliğinin gerçekleri esas alarak bu hususları kendi toplumuyla açık yüreklilikle paylaşması dileğimizdir."

