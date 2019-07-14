Federica Mogherini Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'taki konutunda Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Salih resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Mogherini'ye ülkesinin uluslararası ilişkileri üzerinden barış ve istikrarın yerleşmesini, bölge ve dünyadaki krizlerin bertaraf edilmesini arzuladığını ifade etti.

Bölgedeki insanları savaşın trajedisinden kurtarmak için ortak harekete ihtiyaç duyulduğunu belirten Salih, AB ile mevcut meseleler ve gelişmeler için koordinasyonun önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Salih, AB'nin tecrübeleri ve uzmanlarından büyük yıkımlara uğrayan kentlerin yeniden imarı konusunda yararlanılmasının önemine de değindi.

Federica Mogherini de Irak'ın kaydettiği başarılardan övgüyle bahsederek, Avrupalı grupların Irak'In uluslararası meselelerdeki dengeli siyaseti ve istikrarıyla Kuveyt'te geçen yıl düzenlenen yeniden imar konferansında belirlediği hedeflere ulaşması hususunda destekler sunduğunu kaydetti.