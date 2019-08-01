FED’in Faiz İndirim Kararı TL’yi Nasıl Etkileyebilir?

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 2008 yılından beri ilk kez faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2-2,25 aralığına çekti.

FED’in yüzde 0,25’lik faiz indirimine gideceğini bir süredir fiyatlayan gelişmekte olan ülke paraları bu karar sonrası bir miktar değer yitirdi.

1 Temmuz’da 5,79 olan Dolar/TL kuru, kademeli olarak düşerek FED Başkanı Powell konuşması öncesi 5,52’ye kadar gerilemesine rağmen konuşması sırasında ‘faiz indirimin devam edeceği’ sinyali gelmeyince 5,61’i gördükten sonra 5,58-5,59 aralığında geziniyor.

Prof. Kozanoğlu: ‘‘FED kararı sonrası TL’nin değer kazanmasını beklemiyorum’’

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Hayri Kozanoğlu, FED Başkanı’nın ‘bu uzun dönemli bir faiz indirimi sürecinin başlangıcı değil’ şeklindeki sözlerinin başta gelişmekte olan ülke paraları olmak üzere diğer ülke paraları aleyhinde bir sonuç doğurduğu görüşünde.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Profesör Kozanoğlu, ‘‘Malumunuz, IMF dünya büyüme beklentilerini aşağıya çekti. Avrupa ve Amerika’dan gelen veriler çok parlak bir durma işaret etmiyor. ABD Başkanı Trump, Amerikan Merkez Bankası’na baskı yapıyordu. Bu ortam normalde Türkiye gibi ülkelere yarar. Bu ülkelerde parasal genişleme ve faiz indirimin tekrar gündeme gelmesini sağlar. Buralara akacak sermaye akımları faizi yüksek ülkelere yönelir. Böyle bir dönemde TL’nin de dahil olduğu ülkelerin paralarının değer kazanması beklenir nitekim bu hafta daha da hızlanmak üzere bunu yaşadık. FED kararı öncesi, ‘0,25 mi 0,50 mi indirim yapılacak’ diye tartışılıyordu. Amerikan Merkez Bankası 0,25 indirime gitti. Powell bununla da yetinmedi, verilerin izleneceğini söyleyerek faiz indiriminin devam etmeyeceği imajını pekiştirdi. Bunun üzerine yalnız TL değil Avustralya doları, Kanada doları ve Euro’nun da dahil olduğu paralar da değer kaybı görüldü. Orta uzun süreli görünüm Türkiye’nin lehine gibi görünse de kısa vadeli olarak bu faiz kararı sonrası TL’nin değer kazanmaya devam etmesini beklemiyorum’’ dedi.