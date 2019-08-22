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Fedor: Rusya'nın uzaya gönderdiği 'insansı robot'

22.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

1,80 boyunda ve 163 kilo olan Fedor'u taşıyan uzay aracı Soyuz MS-14, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Fedor, 10 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kozmonotlara yardım edecek.

Fedor: Rusya'nın uzaya gönderdiği 'insansı robot'

Rusya, "insansı robotu" Fedor'u, Soyuz MS-14 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Soyuz MS-14, yerel saatle 03:38'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Araç, Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor ise 10 gün boyunca istasyonda kalacak ve hem kozmonotlara yardım edecek hem de yeni şeyler öğrenecek.

Soyuz MS-14'te "Fedor dışında" bir kozmonot bulunmuyor.

"İnsansı robot" Fedor, 1,80 boyunda ve 163 kilo.

Fedor'un Instagram ve Twitter hesapları da bulunuyor.

Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler de vermeyi planlıyor.

Daha önce ABD ve Japonya da uzaya robotlar göndermişlerdi.

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