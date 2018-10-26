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Feke'de araç nehre uçtu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde Göksu Nehri'ne uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Feke'de araç nehre uçtu: 3 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde Göksu Nehri'ne uçan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Feke-Saimbeyli yolunda meydana geldi. Remzi Göçer yönetimindeki 01 JE 725 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Göksu Nehri'ne uçtu. Kazada, sürücü Remzi Göçer ile araçta bulunan Hürü Göçer ve Hacı Alparslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feke'de araç nehre uçtu: 3 yaralı

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