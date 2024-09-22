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  4. Felaket geliyorum demedi! Nevşehir'de minibüs takla attı, meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı

Felaket geliyorum demedi! Nevşehir'de minibüs takla attı, meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı

22.09.2024 14:35
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.09.2024 14:35
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Yağışlı havanın etkisinden direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı! Kazada toplam 18 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında turistlerinde olduğu yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı.

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Olay, Nevşehir Acıgöl ilçesi OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında, Aydın Er E. idaresindeki minibüs, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı.

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ÇOK SAYIDA YARALI

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Kazada minibüs içerisinde bulunan 2'si şoför, 1'i rehber ve 15'i yabancı turist olmak üzere toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Turistlerin Kapadokya'da gezdikten sonra Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir direksiyon kaza
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