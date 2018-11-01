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'Felaket kız' büyüdü! İşte son hali...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 08:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada en çok paylaşılan viral kareler arasında yer alan bu görüntü pek çok kişinin aklında yer etmişti. Bu kareyi bu denli ünlü yapansa yanmakta olan bir evin önünde gülümseyerek poz veren küçük kız. Sosyal medya kullanıcılarının görmeye alışkın olduğu bu yüz şimdilerde ne yapıyor, nasıl görünüyor dersiniz?

ABD'de çekilen bu kareyle milyonlar tarafından tanınır hale gelen 'Disaster Girl' yani 'Felaket Kız' lakaplı küçük kızın internete yeni görüntüleri düştü. İşte sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan ve alevlerin içinde kalan evinin karşısındaki gülüşüyle ses getiren küçük kızın son hali...

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"Felaket Kız" büyüdü, internete yeni fotoğrafları düştü. Facebook, Twitter ya da herhangi bir sosyal ağda dolaşırken en az bir kez görmüşsünüzdür. Küçük bir kız, yanmakta olan bir evin önünde kameraya dönerek bir gülücük atıyor.
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Peki, bu fotoğrafın hikayesinin ne olduğunu ya da Disaster Girl (Felaket Kız) lakaplı bu küçük kıza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?
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Felaket Kız, bugünlerde 18 yaşında bir Amerikalı genç kız olan Zoë Roth’tan başkası değil. Roth, şeytani gülüşünü yapalı 14 seneden fazla zaman geçti, fakat Felaket Kız lakabı üzerine yapışmış durumda.
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Çevrimiçi ortamlarda paylaşılan gönderilerde Roth’un efsanevi gülüşü Titanik’in batışından atom bombasının patlama anına kadar pek çok yere yapıştırıldı.
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2004 Ocak ayında, soğuk bir Cumartesi günü Roth’un yaşadığı bölgenin yerel itfaiyesi canlı bir tatbikat gerçekleştiriyordu.
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Tatbikat sırasında ise bir ev gerçekten yakılacak ve yangın, kontrol altına alınacaktı. Her meraklı mahalleli gibi Roth’un ailesi de tatbikatı izlemek için dışarı çıktı. Fark, Roth’un babasının yeni fotoğraf makinelerini almayı akıl etmesiydi.
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Roth’un babası olan Dave, yanmakta olan evin ilginç bir arka plan olacağını düşünerek Roth ve kardeşinin fotoğraflarını çekmeye başladı.
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Yani o şeytani gülümseme, pek çok Photoshop'un itham ettiği üzere evi Roth’un yakmış olması ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor.
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Aksine Roth, yanan evi gördüğünde endişeye kapıldığını dile getiriyor. Baba Dave, 2007 yılında JPG Magazine adlı derginin ‘Duyguyu Yakala’ adlı fotoğraf yarışmasına ‘Firestarter’ adını verdiği fotoğraf ile katıldı.
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Fotoğraf Dave’e 100 dolar ve dergi aboneliği kazandırmıştı.Ayrıca JPG Magazine, 2008 yılının başında fotoğrafın yayınlanacağını duyurdu. Derginin fotoğrafı internet sitesinde yayınlaması, Felaket Kız’ın tüm çevrimiçi ortamda ünlü olmasını sağladı.
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Felaket Kız, bugünlerde 18 yaşında bir Amerikalı genç kız olan Zoë Roth’tan başkası değil.
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