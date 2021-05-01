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  4. 'Felaket kız' fenomen hale gelen fotoğraf karesiyle servete kondu

'Felaket kız' fenomen hale gelen fotoğraf karesiyle servete kondu

01.05.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Felaket Kız' olarak fotoğrafı sosyal medyada viral haline gelen Zoe Roth isimli genç kızın bulunduğu görsel, Roth'un ailesi tarafından NFT haline getirilerek 430 bin dolara satıldı.

'Felaket kız' fenomen hale gelen fotoğraf karesiyle servete kondu

Zoe Roth'un ismini duymamış olabilirsiniz ama muhtemelen fotoğrafını birçok kez internette gördünüz. 'Felaket kız' olarak bilinen Zoe, 16 yıl sonra bu fotoğrafını satışa çıkardı. 2005 yılında bir sosyal medya gönderisinde gülen yüzü ile yer alan Zoe Roth, orijinal görüntüsünün dijital eserini NFT'ye çevirip satarak 430 bin dolar kazandı.

''YÜZÜMDEKİ İFADE SANKİ YANGINI BEN BAŞLATMIŞIM GİBİYDİ''

Şu anda 21 yaşında olan Roth, New York Post'a verdiği demeçte, ''Ben tarihin bir parçasıyım'' diyerek şöyle konuşuyor: Fotoğraf bu zamana kadar birçok olaya konu oldu ve çılgınlar gibi paylaşıldı. 2005 yılında bir ev yangınının önünde dururken babam fotoğrafımı çekti. Ama surat ifadem sanki yangını ben başlatmışım gibiydi. Ama hayır bunu ben yapmadım. Bu fotoğraf ben ve ailem için bir dönüm noktası oldu.

HER SATIŞTAN YÜZDE 10 KOMİSYON ALACAK

NFT'yi yalnızca bir kerelik satın alma işlemine göre değil de birden çok kez satın alınabilecek şekilde oluşturan Zoe ve babası, bundan sonra gerçekleşecek her satıştan da yüzde 10'luk komisyon alacak.

Açık artırmadan önce Roth ve babasının konuyu derinlemesine araştırdıkları ve diğer viral fotoğraf sahipleriyle çevrim içi sohbetler gerçekleştirdiği bildirildi.

Zoe fotoğraftan para kazanırken kazancının bir kısmıyla sivil toplum kuruluşlarına yardım edecek.

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