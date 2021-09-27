Felaket yeniden başladı! "Sarhoşluk benzeri etkilere yol açabilir"

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül’de faaliyete geçmişti. Yanardağ, bugün saatler süren durgunluğun ardından yeniden lav ve kül püskürtmeye başlarken, lavların akışı da hızlandı.

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (Involcan) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağında bugün tekrar patlama yaşandığı, kül ve lav çıkışı olduğu doğrulandı. Yetkililer, lavların denize çok yaklaştığını belirterek, lavların denize ulaşması durumunda daha fazla zehirli gazın açığa çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"ZEHİRLİ GAZLAR SARHOŞLUK BENZERİ ETKİLERE YOL AÇABİLİR"

Yanardağ bilimcisi ve Jeoloji Profesörü Jose Mangas yaptığı açıklamada, kızgın lavların tuzlu deniz suyuna ulaştığında bazı zehirli maddelerin ortaya çıkarak buharlaşan su ile havaya karışmasını beklediklerini ifade ederek, bu maddelerin çevrede bulunan vatandaşlarda sarhoşluk benzeri etkilere yol açacağını bildirdi.

LAVLAR İHA İLE TAKİP EDİLİYOR

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesinin ardından lavların denize çok yakın olduğunu ve lavların denize ulaşması durumunda daha fazla zehirli gazın açığa çıkacağını yineledi. Robles, jeologların askeri personel ile birlikte çalışarak volkandan çıkan ve sağlık riski oluşturabilecek maddeleri sürekli olarak gözlemlediğini bildirdi. Bakan Robles ayrıca, patlama sonucu ortaya çıkan lavların ilerleyişi hakkında çevrede yaşayan vatandaşlara bilgi vermek için insansız hava aracı ile takip edildiğini açıkladı.

LAVLAR 513 EVİ YOK ETTİ

Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar bugüne kadar 237 hektarlık alana yayılırken, 513 evi ve yaklaşık 20 kilometrelik yolu yok etti. Bugüne kadar bölgede tahliye edilenlerin sayısı ise 6 bin 200’e ulaştı. (İHA)





