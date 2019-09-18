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Felakete kıl payı! Otoyolun ortasında aniden yanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 05:48 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler içinde kalan dorse, taşıdığı yükle beraber tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Antalya’ya kargo götüren TIR’ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek dorseyi tırdan ayırdı. TIR'ı uzaklaştıran sürücü, daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen dorse kepçe ile olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
marmara otoyolu TIR yandı

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