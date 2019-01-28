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Felaketin ardından güneşi görenler denize koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

Antalya’da 4 gündür süren fırtına, yağış ve hortum felaketlerinin ardından rüzgarsız ve güneşli havayı görenler sahillere gelerek denize girdi.Geçtiğimiz hafta içi başlayan ve 4 gün boyunca süren yağış, fırtına ve hortum felaketlerinin ardından bugün Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

Antalya’da 4 gündür süren fırtına, yağış ve hortum felaketlerinin ardından rüzgarsız ve güneşli havayı görenler sahillere gelerek denize girdi.
Geçtiğimiz hafta içi başlayan ve 4 gün boyunca süren yağış, fırtına ve hortum felaketlerinin ardından bugün Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve rüzgarsız bir hava kendini gösterdi. 2 gün öncesi 133 km hıza çıkan rüzgar, bugün 3 km hızında seyrediyor. Güzel havayı gören vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi, bazıları da balık tutmayı tercih etti.
"Denize giremediğimiz için üzülüyorduk"
Vatandaşlardan Selime Karataş, “Kaç gündür fırtına, hortumdan dolayı denize giremedik. Bugün hava çok güzel, biraz dalga var ama yoğun değil. Kışın denize girmek çok daha güzel tavsiye ederim” dedi.
Eskişehir’den Antalya’ya gelen Ömer Uçmazer de, “Yağmur yağmadığı müddetçe sürekli denize giriyorum. Deniz suyunun sıcaklığı havadan daha sıcak olduğu için üşümüyoruz” diye konuştu.
Sinan Taşköprü ise 3 gündür denize giremedikleri için üzüldüklerini belirterek, “Artık girebiliyoruz Antalya gerçekten dünyanın en güzel şehri” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, yarından itibaren yağışlı havanın kente tekrar geleceği ve Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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