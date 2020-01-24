Felaketlere Hazırlıklı Ekip: AKUT

Kamuoyunda depreme hazırlık tartışmaları fay hatlarındaki sallantılara bağlı olarak kimi zaman gündemde öne çıkıyor, kimi zaman arka plana düşüyor. Fakat 1996 yılında kurulan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) için sadece depreme değil, her türlü felakete hazır olmak her zaman gündemin birinci maddesi. 18 Ocak’ta açılışı yapılan Türkiye’nin en büyük AKUT yerleşkesiyle, bu gönüllü ekip artık olası bir felakete daha hızlı, daha planlı ve daha organize bir şekilde müdahale edebilecek. Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi, İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından AKUT İzmir için tahsis edildi. Bin 600 metrekarelik yerleşkede operasyon lojistik merkezi, bölüm ve birim salonları, eğitim seminer odası, müze ve yönetim odası yer alıyor. İlk yardım ünitesi ise faaliyete geçmek için sponsorların katkısını bekliyor. Yaklaşık üç bin insan ve bin 500 canlıyı kurtardılar VOA Türkçe’ye konuşan AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut “Burada 12 ay boyunca eğitimlerimizi, masa başı tatbikatlarımızı yapabileceğiz. Aynı zamanda halkımıza ve öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Arama kurtarmaya yönelik çeşitli çalışmalarımız olacak” dedi.

Türkiye’nin 27 bölgesinde her an göreve hazır ekipleri bulunan AKUT, şimdiye kadar 3458 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 2980 insanın ve 1499 canlının kurtarılmasında görev aldı. AKUT, İzmir’de de yaklaşık 140 gönüllüyle çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllüler, depremlerin yanı sıra, seller, maden ocaklarındaki göçükler, dağda mahsur kalma, doğada kaybolma, akarsuya kapılma gibi birçok felakete müdahale ediyor. Sadece insanların değil, bütün canlıların hizmetine koşuyor. “Amatör ruhlu profesyonel arama kurtarma ekibi” VOA Türkçe’nin sorularını cevaplandıran AKUT İzmir Operasyonel Birim Sorumlusu Murat Aras, böylesine farklı alanlarda, farklı uzmanlıklar ve beceriler gerektiren arama kurtarma çalışmaları için sürekli eğitim ve tatbikatlar yaparak hazırlandıklarını söyledi. Masada ya da sahada senaryo bazlı eğitimlerin önemini vurgulayan Aras, en büyük öğretmenin ise bizzat yapılan operasyonlar olduğunu vurguladı. “Biz amatör ruhlu profesyonel arama kurtarma ekipleriyiz. Yani teknik malzeme ve ekipmanla bölgeye gider, hızlıca müdahale etmeye çalışırız” diyen Aras, bir felaket ihbarı geldiğinde işleye süreci ise şu sözlerle anlattı: “Hızlıca bölgede tam olarak ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Öncelikle bölgeye yakın bilgi kaynaklarından bize ne kadar ihtiyaç olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Eğer ihtiyaç varsa, daha önceden eğitimlerini tamamlamış ve operasyonel ekibe dahil olmuş arkadaşlarımızın yer aldığı grubu SMS ile bilgilendiriyoruz. Buluşma noktasını belirliyoruz, bu genellikle lojistik merkezi oluyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri hep beraber aracımıza yükleyerek operasyona çıkıyoruz”.