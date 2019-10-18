Felç geçiren İngiliz hasta, ülkesine dönmek için yardım bekliyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan İngiliz turist Susan Haviland (48), felç geçirdi. Ameliyat için ülkesine gitmek isteyen, ancak ambulans uçak için istenen 30 bin Sterlini karşılayacak durumu olmayan Haviland, başvurduğu İngiliz Konsolosluğundan olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. İngiliz turistin ülkesine götürülmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Alanya'ya tatile gelen İngiliz vatandaşı Susan Haviland, 21 Eylül'de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland'in, yeniden yürüyebilmesi için bir dizi omurga ameliyatı olması geriyor. Ülkesine dönüp ameliyat olmak isteyen Haviland, oturamadığı için yolculuk yapamıyor.

AMBULANS UÇAK GEREKLİ

Ülkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini belirten Susan Haviland, bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Çeşitli firmalarla görüştüklerini ve 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını kaydeden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye'ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.