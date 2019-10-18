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Felç geçiren İngiliz hasta, ülkesine dönmek için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan İngiliz turist Susan Haviland (48), felç geçirdi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan İngiliz turist Susan Haviland (48), felç geçirdi. Ameliyat için ülkesine gitmek isteyen, ancak ambulans uçak için istenen 30 bin Sterlini karşılayacak durumu olmayan Haviland, başvurduğu İngiliz Konsolosluğundan olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. İngiliz turistin ülkesine götürülmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Alanya'ya tatile gelen İngiliz vatandaşı Susan Haviland, 21 Eylül'de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland'in, yeniden yürüyebilmesi için bir dizi omurga ameliyatı olması geriyor. Ülkesine dönüp ameliyat olmak isteyen Haviland, oturamadığı için yolculuk yapamıyor.

AMBULANS UÇAK GEREKLİ

Ülkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini belirten Susan Haviland, bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Çeşitli firmalarla görüştüklerini ve 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını kaydeden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye'ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.

Chloe Jones ise Türkiye'de annesine çok iyi bakıldığını ancak bir an önce ülkelerine gidip annesini ameliyat ettirmek istediklerini söyledi. Annesinin normal yolculuk yapacak durumda olmadığını anlatan Jones, "Ambulans uçakla götürülmesi lazım. Bunun için İngiliz konsolosluğu ile görüştük fakat olumsuz yanıt aldık. Bunun üzerine İngiliz yardım sitelerinde destek için kampanya başlattık. 30 bin Sterlini toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Şu ana kadar 7 bin 300 Sterlin toplandığını vurgulayan Chloe Jones, "Motosiklet kazası nedeniyle bu hale geldi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatmış. Fakat annemin boynu kırıldı ve vücudunu hareket ettiremiyor. Son derece önemli bir omurga ameliyatı için uzman bir hastaneye transfer edilmeyi bekliyor. Yardım bekliyoruz. Bu gerçekleşirse annemin iyileşmesi için bir şansı olacak. Annem ailemizin bel kemiğidir. Güvende olmasını sağlamak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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